„Ver.di soll uns in Ruhe lassen“

Mannheim. Alois Kobler, Deutschland-Chef des Möbelhauses XXXL, verteidigt die Entscheidung, im Februar das Mannheimer Zentrallager geschlossen und fast 100 Mitarbeiter freigestellt zu haben. Er würde den Entschluss wieder so fassen.

Herr Kobler, nach den Freistellungen in Mannheim gab es Kunden, die aus Protest einen großen Bogen um XXXL gemacht haben. Konnten Sie die wieder einfangen?

Alois Kobler: Ja. Interessanterweise ist es damals so gewesen, dass unsere Stammkunden, die 80 Prozent unserer Kundschaft ausmachen, ihr Verhalten nur ganz wenig verändert haben. Wir stellen das anhand unserer "Freundschaftskarten" beim Einkaufen fest. Allgemein ist die Frequenz aber schon zurückgegangen. Das kam durch die Kunden, die uns nicht gut gekannt oder nicht regelmäßig besucht haben. Die Gewerkschaft ver.di hatte übrigens diese Karten verschickt. . .

Alois Kobler und XXXL Alois Kobler, Jahrgang 1963 , stammt aus Salzburg und ist gelernter Tischler.

, stammt aus Salzburg und ist gelernter Tischler. Seit 2010 ist er verantwortlich für das Deutschland-Geschäft der XXXLutz-Gruppe mit Sitz in Wels (Österreich).

(Österreich). Die Gruppe unterhält 236 Einrichtungshäuser in Europa.

in Europa. XXXL hat insgesamt rund 22 000 Mitarbeiter , davon mehr als 10 500 in Deutschland.

, davon mehr als 10 500 in Deutschland. Die Gruppe übernahm 2005 Mann Mobilia. Auch Mömax gehört zu XXXL.

Welche Karten?

Kobler: Wir haben fast 4000 Beschwerdekarten von Kunden bekommen, das war eine Solidaritätsaktion von ver.di. Fix und fertig vorgedruckt von der Gewerkschaft. Alle 4000 bekamen einen Antwortbrief mit meinem Namen unterschrieben. Daraufhin meldeten sich viele Kunden zurück. Ich möchte nicht permanent solche Kärtchen bekommen. Aber die Aktion von ver.di hat uns eher geholfen als geschadet, weil ich dadurch mit 4000 Kunden in Kontakt gekommen bin.

Sie sind ver.di also dankbar?

Kobler: Nein, nicht dankbar. Dankbar wäre ich, wenn ver.di uns in Ruhe lassen würde.

Wie bitte?

Kobler: Ich meine damit, die Gewerkschaft soll uns in Ruhe lassen mit solchen Kärtchen.

In Tarifverhandlungen werden Sie mit XXXL sicher auch nicht einsteigen.

Kobler: So ist es. Wir zahlen deutlich über Branchendurchschnitt, beispielsweise in der Montage und im Verkauf. Das ist der Grund, warum wir nicht tarifgebunden sind. Zudem bieten wir unseren Mitarbeitern Provisionen, vergünstigtes Essen und vieles mehr. Das wollen wir mit ihnen regeln. Wir brauchen keine großflächigen Tarifverträge, die auf einzelne Standorte überhaupt nicht eingehen.

Apropos - wie geht es denn dem Mannheimer Standort?

Kobler: In Mannheim haben wir eine Top-Lage direkt an der Autobahn mit einem riesigen Einzugsgebiet. In den Umbau des Mannheimer Möbelhauses im Frühjahr 2016 hat das Unternehmen rund fünf Millionen Euro investiert.

Sind die Kunden auch wieder zufriedener? Weil dem nicht so war, wurden die 99 Mitarbeiter des Zentrallagers im Frühjahr schließlich freigestellt.

Kobler: Die messbare Unzufriedenheit ist in eine messbare Zufriedenheit umgeschlagen. Wir wollten im Service einen vernünftigen und flexiblen Arbeitsablauf.

Die Mitarbeiter sollen an jenem Morgen nicht mehr an ihren Arbeitsplatz gekommen sein, und das von jetzt auf gleich.

Kobler: Die Entscheidung, dass die Arbeit künftig woanders passieren soll, kam nicht wie aus der Pistole geschossen, wie es immer heißt. Wir haben zuvor schon fast zwei Jahre mit Betriebsräten und Gewerkschaften über Details der Arbeitsabläufe gesprochen. Wir haben versucht, alles vernünftig zu regeln. Es gab keine Alternative. Wir haben die Mitarbeiter übrigens auch nicht einfach so vom Hof gejagt. Jeder hat bis zum Schluss sein Gehalt bekommen.

Viele mussten oder müssen sich einen neuen Job suchen.

Kobler: Natürlich ist es auch für mich nicht lustig, wenn Menschen ihren Arbeitsplatz verlieren. Wie gesagt, die Freistellungen waren die letzte Möglichkeit für uns.

Das heißt, Sie würden es genauso wieder machen?

Kobler: Ich würde besser kommunizieren. Nach innen und nach außen. Dann wäre das sicher alles nicht so hochgekocht. Die Entscheidung, das Service-Center zu schließen, würde ich wieder so treffen.

Warum zieht XXXL eigentlich immer auf die grüne Wiese?

Kobler: Die Innenstadt ist nicht mehr zeitgemäß für so große Kaufhäuser . . .

. . . na ja, in Mannheim wurde gerade Q6/Q7 eröffnet. . .

Kobler: Ist ein klassisches Möbelhaus drin?

Nein.

Kobler: Sehen Sie. Für ein Möbelhaus brauchen Sie viel Verkaufsfläche und eine große Fläche für Kundenparkplätze.

Wie ist es mit dem Onlinehandel?

Kobler: Der Kunde ist durch das Internet viel informierter. Er kauft dann gezielt in einem Möbelhaus und nicht wie früher in mehreren. Das Internet bringt uns eine Menge Frequenz in den Laden. Da zahlt es sich aus, dass die XXXL-Gruppe das beste Online-Angebot hat.

Wer sagt das?

Kobler: Ich sage das. Nicht aus Spaß, sondern weil es so ist.

Ein anderes Möbelgeschäft würde dasselbe von sich behaupten.

Kobler: Wir haben zwei Jahre früher als unsere Wettbewerber damit begonnen, uns mit dem Online-Handel auseinanderzusetzen.