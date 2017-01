Verbraucherschützer mahnen MLP ab

Mannheim/Wiesloch. Die Verbraucherschutzorganisation Bund der Versicherten (BdV) hat den Wieslocher Finanzdienstleister MLP nach eigenen Angaben abgemahnt. Der Grund: Das Unternehmen bietet eine Leistung an, die es nach Ansicht des BdV nicht anbieten darf - zumindest nicht gegen Geld.

Dabei geht es um eine Beratung für Verbraucher, die in der Privaten Krankenversicherung (PKV) ihren Tarif wechseln wollen. Das Unternehmen biete Versicherten Unterstützung bei der Suche nach einem besseren Tarif und verlange dafür eine Servicepauschale.

"MLP ist aber ein Versicherungsmakler. Und Makler dürfen für ihre Beratung kein Honorar nehmen. Sie bekommen stattdessen eine Provision vom Anbieter, wenn sie eine Versicherung verkaufen", erklärt Bianca Boss, Sprecherin des BdV. Honorar dürften hingegen nur behördlich zugelassene Versicherungsberater verlangen, das wiederum sei MLP aber nicht.

Bei der Wahl eines besseren PKV-Tarifs dürfe der Finanzdienstleister deshalb nur Menschen beraten, denen er zuvor bereits eine Versicherung vermittelt habe, die also bereits Kunden seien. Auf der Internetseite spreche MLP mit dem Angebot aber potenzielle Neukunden an, so Boss. Da das Unternehmen eine geforderte Unterlassungs- und Verpflichtungserklärung nicht abgegeben habe, prüfe der Bund der Versicherten nun rechtliche Schritte.

"Kritik nicht nachvollziehbar"

MLP selbst weist den Vorwurf auf Anfrage zurück. "Die Kritik des BdV können wir nicht nachvollziehen. Sie bezieht sich auch nicht auf die Beratungsleistung als solche. Stattdessen wird hier lediglich die Frage des ,gewerberechtlichen Status' aufgeworfen", teilte ein Sprecher mit. Das Unternehmen sei auch deshalb "überrascht" über das Vorgehen des BdV, weil es sein eigenes Beratungsangebot im Vergleich zu anderen für besonders kundenfreundlich halte. So berechne MLP bei einer erfolgreichen Tarifoptimierung eine Servicepauschale von 420 Euro zuzüglich Mehrwertsteuer.

Bei vielen anderen Angeboten sei die Gebühr dagegen abhängig davon, wie viel der Kunde durch den neuen Tarif einspare. Nach Ansicht von MLP bestehe dabei die Gefahr, dass bei der Suche nach einem neuen Tarif für den Kunden vor allem auf die Einsparung geachtet werde und weniger auf die Leistungen.