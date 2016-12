Waagerechter Bundverlauf im Sitzen

Den Effekt kennen viele: Eine Hose, die im Stehen flott aussieht, verliert im Sitzen oft ihren ganzen Chic. Die Beine haben dann Hochwasser, im Rücken zeigt sich die nackte Haut. Für Rollstuhlfahrer ist das zwangsläufig ein Dauerproblem. Abhilfe verspricht hier die Rolli-Moden GmbH.

Die Hosen der Stuttgarter Firma haben im Sitzen einen waagrechten Bundverlauf, weil sie hinten höher geschnitten sind als vorne. Sie haben verlängerte Beinformen und passen sich durch einen Gummizug im Bund dem Körper an.

Durch den Verzicht auf Gesäßtaschen und die Verarbeitung mit flachen Nähten werden Druckstellen vermieden. "Wer als Rollstuhlfahrer eine solche Hose einmal getragen hat, will nie wieder eine Fußgängerhose", ist Geschäftsführer Berkay Dogan überzeugt. Schwerpunkt des Sortiments sind die speziell geschnittenen Hosen für sie und ihn, dazu kommen im Rücken verlängerte T-Shirts, Jacken, funktionale Unterwäsche, spezielle Handschuhe und Schlupfsackjacken für schlechtes Wetter. Auch für den Rollstuhleinsatz angepasste Anzüge mit kurzem Jackett sind im Angebot. Bei Schuhen setzt das Unternehmen auf die Partnerschaft mit einem Hersteller von bequemen Schuhen.

Die fast 30 Jahre alte Firma hat Pionierarbeit geleistet. "Wir mussten den Markt erst entwickeln", blickt Dogan auf die Gründungsjahre zurück. Zwar gehen die Experten des Rollinetzwerks davon aus, dass in Deutschland 1,6 Millionen Rollstuhlfahrer leben. Viele von ihnen wüssten aber gar nicht, dass es für spezielle Bekleidungsangebote gibt. Umgekehrt kommt der Spezialanbieter nur schwer an die potenziellen Käufer heran: "Werbung ist praktisch nicht möglich, weil dies in den üblichen Kanälen zu teuer wäre." Ohnehin seien die Produkte erklärungsbedürftig.

Deshalb lebe die Firma vor allem von Empfehlungen. Inzwischen setzt er auf die neuen Möglichkeiten für Marketing und Vertrieb durch das Internet. Seine Kundenschar vergleicht er mit der Einwohnerschaft einer Kleinstadt. Dabei hat Rolli-Moden Käufer in aller Welt, von Neuseeland bis Südamerika. "Wir sind in dieser Nische Weltmarktführer", betont der 28-Jährige.

Die Idee für Rolli-Moden hatte Manfred Sauer, der sich 1963 als 19-jähriger Schüler bei einem Schwimmunfall die Wirbelsäule brach und seither querschnittsgelähmt ist. Als Unternehmer wurde Sauer in Lobbach bei Heidelberg mit einer Firma für Medizintechnikprodukte bekannt. 1988 kam in Eberbach die Bekleidungstochter dazu. Die junge Firma entwickelte ihr Sortiment zusammen mit den Textilexperten des Hohenstein-Instituts. Was mit einer Loseblattsammlung begann, wurde in den 90er Jahren ein internationales Modelabel mit Katalogen in Englisch, Französisch, Italienisch und anderen Sprachen. Als Models akzeptierte der Gründer nur Rollstuhlfahrer, die bei Modeschauen in eigens entwickelten Choreografien inszeniert wurden.

Den harten ökonomischen Gesetzen kann sich die kleine Firma mit zehn Beschäftigten trotzdem nicht entziehen. 2014 verkauft Sauer den Spezialhändler an die Familie Dogan, die mit ihrer Jeansproduktion in der Türkei bis dahin Lieferant war. "Für uns ist das eine Investition mit Vision", betont Berkay Dogan. Er glaube an das Potenzial des Marktes. Nachdem das Gebäude in Eberbach zu klein geworden ist, hat das Unternehmen seinen Sitz im Herbst dieses Jahres nach Stuttgart verlagert. Hier will Dogan als nächstes einen Shop einrichten.

Der Erfolg von Rolli-Moden zieht inzwischen Nachahmer an. Zwei Konkurrenten mit Sitz in Berlin und Hamburg kennt Dogan. Er lässt sich dadurch von seinen ehrgeizigen Zielen nicht abbringen: "Wir wollen die Stückzahlen verdoppeln."