Was bringt der neue Gigant?

Mannheim. "Q6/Q7 wird ein Erfolg werden", davon ist Manfred Schnabel, Präsident des Einzelhandelsverbands Nordbaden, überzeugt. Am Donnerstag wird das Stadtquartier eröffnet - und damit auch ein neuer Einkaufsgigant. 70 Einkaufs- und Gastronomieangebote auf 27 300 Quadratmetern - ein Riesenprojekt mit Wirkung weit über Mannheim hinaus. Die wichtigsten Fragen und Antworten dazu:

Warum schaut die ganze Handelsbranche auf Q6/Q7?

Weil das Einkaufszentrum - vom Betreiber Diringer & Scheidel gerne mit dem englischen Begriff Mall bezeichnet - auf ein bislang unübliches Konzept setzt: Klassische Einkaufszentren versuchen, den Kunden im Haus zu halten. Q6/Q7 ist dagegen offen, mit mehreren Ausgängen konzipiert, die Kunden können also den Centerbesuch mit einem Citybummel problemlos verbinden. Für Verbandschef Schnabel ist das ein wichtiger Pluspunkt: "So können sich Stadt und Einkaufszentrum gegenseitig befruchten."

Und was sagt die Konkurrenz, zum Beispiel die Modegruppe Engelhorn als regionaler Platzhirsch an den Planken?

Angst habe man nicht vor dem neuen Einkaufsriesen, betont Engelhorn-Geschäftsführer Andreas Hilgenstock. "Wir setzen auf Individualität und vergleichen uns nicht mit dem Wettbewerb", sagt Hilgenstock, um dann die "toll komponierte", nach allen Seiten offene Architektur von Q6/Q7 zu loben. "Es wird mehr Frequenz in die Stadt bringen und hilft, Mannheim als Bezugspunkt in der Region zu stärken."

Wo sieht der Einzelhandel Probleme?

Beim Verkehr: Um mehr Frequenz in die City zu bringen, argumentiert Engelhorn-Chef Hilgenstock, müssten auch die Wege in die Stadt frei sein, sonst wandere die Kundschaft, etwa aus Heidelberg oder der Pfalz, schnell ins Internet ab. Und da sieht er einige neuralgische Punkte: die Behinderungen durch Baustellen auf den Rheinbrücken, die zurzeit nur einspurige A 656, und auch die Verengung der Bismarckstraße. "Die Stadt muss gut erreichbar sein. Wer eine Stunde im Stau steht, kommt nicht nach Mannheim." Er fordert daher neue Mobilitätskonzepte.

Wo kommen die Kunden für Q6/Q7 her?

Es sind zum Großteil die Bewohner aus dem Umland, die Kaufkraft und Umsätze in die Einkaufsstadt Mannheim bringen. In der Region, so ergab eine Kaufkraft-Analyse der IHK Rhein-Neckar, haben die Weinheimer, Walldorfer und Ladenburger das meiste Geld zum Shoppen übrig. Auch in Schwetzingen, Wiesloch oder Hockenheim liegt die Kaufkraft über dem deutschen Durchschnitt. In Mannheim ist dieser Wert, also der Anteil des Einkommens, der für Einkäufe zur Verfügung steht, unter dem Bundesschnitt.

Wie wichtig sind die Käufer aus dem Umland?

Für Verbandschef Manfred Schnabel ist klar, dass City und Mall zusammen nur funktionieren können, wenn es gelingt, noch mehr Kunden und Kaufkraft aus dem Umland nach Mannheim zu holen. Knapp 60 Prozent des Einzelhandelsumsatzes in der Quadratestadt kommen jetzt schon aus den Kommunen im Umkreis, so die Schätzungen des Handelsverbands. Das sind 460 Millionen Euro. Um die zusätzlichen Einkaufsflächen zu füllen, müssten weitere 117 Millionen von außerhalb dazukommen. Ein schwieriges Unterfangen, so Schnabel, angesichts gleichzeitig steigender Umsätze im Online-Handel. "Wir müssen kaufkräftige Einwohner halten oder nach Mannheim bringen, aber das gelingt uns nicht." Unter der wachsenden City-Konkurrenz würden vor allem die kleinen Fachhändler leiden.

Wie beurteilen Einzelhändler den neuen großen Nachbarn?

Inhaberin Bianca Gluth ist noch skeptisch, ob ihr Geschäft Wohnkult & Raumdesign in der Freßgasse von der Lage direkt gegenüber dem neuen Stadtquartier profitieren wird. "Es wird sicher mehr Kundschaft kommen, aber wir wissen noch nicht, ob es die richtige ist." Die Innenstadt brauche Kunden, die Hochwertiges kaufen wollen, nicht nur Discount-Ware wie bei Primark. Mit Verweis auf die Probleme während der Bauzeit von Q6/Q7 fügt sie hinzu: "Wir haben viel aufzuholen."