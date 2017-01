Weitere Anklagen in groß angelegtem Biersteuer-Betrug

Bier aus Frankreich wurde nur auf dem Papier nach Deutschland geliefert. Tatsächlich wurde es auf dem Schwarzmarkt in Großbritannien verkauft.

Mannheim. Die Staatsanwaltschaft in Mannheim hat beim Landgericht Anklage gegen drei weitere Personen wegen des Verdachts zur Beihilfe zur Hinterziehung von französischen Bier-Verbrauchssteuern erhoben. Einem der Angeschuldigten wird Beihilfe zur Steuerhinterziehung in fünfzehn Fällen mit einem Schaden von zwölf Millionen Euro vorgeworfen. Bei den beiden anderen Angeschuldigten soll der Schaden drei Millionen Euro betragen.

Die Angeklagten sollen sich im Jahr 2012 mit vier bereits zu teils mehrjährigen Freiheitsstrafen verurteilten Personen zusammengetan haben, um durch fingierte Lieferungen von 70 Millionen Litern Bier Steuern zu hinterziehen. Die Beschuldigten sollen das Bier zu einem günstigen Preis in Frankreich gekauft haben.

Anschließend sollen sie durch Belege vorgetäuscht haben, es von einem französischen Steuerlager in ein deutsches Steuerlager, bei einer früheren Brauerei nahe Karlsruhe, gebracht und dort zwischengelagert zu haben. In Steuerlagern kann Bier steuerfrei aufbewahrt werden. Der Transport in oder aus solchen Lagern ist ebenfalls steuerfrei, genauso wie der Warenverkehr zwischen zwei Lagern. Nur bei Verkauf nach der Lagerung werden Steuern fällig, sagte die Mannheimer Staatsanwältin Isa Böhmer dieser Zeitung.

Menge für zehn Oktoberfeste

Durch die Täuschung haben die Angeschuldigten es drei in Frankreich ansässigen Firmen ermöglicht, die dort zu entrichtenden Steuern zu hinterziehen. Zwischen Juli 2012 und Januar 2013 sollen früheren Angaben zufolge tausende solcher Scheinlieferungen abgewickelt worden sein. Das Bier - die Menge würde für fast zehn Münchner Oktoberfeste reichen - gelangte aber nie nach Deutschland, sondern wurde auf dem Schwarzmarkt in Großbritannien verkauft.

Ein Hauptbeschuldigter wurde bereits verurteilt - wegen bandenmäßigen Schmuggels von Schnaps und Steuerhinterziehung. Auch hier spielte das Steuerlager bei Karlsruhe eine Rolle. Für beide Vergehen zusammen lautete das Urteil nach Angaben von Staatsanwältin Böhmer sechs Jahre und sechs Monate Haft. Andere Mittäter in der Biersteuerhinterziehung wurden zu zweijährigen Strafen ohne und einer zu einem Jahr und acht Monaten auf Bewährung verurteilt.