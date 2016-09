Weniger Banker, mehr Techniker

Mannheim/Darmstadt. Im Bezirk der Industrie- und Handelskammer Rhein-Neckar ist die Zahl der Ausbildungsverhältnisse im Vergleich zum vergangenen Jahr zwar um 1,1 Prozent auf 3787 zurückgegangen. Gleichzeitig sind aber noch zahlreiche freie Stellen in vielen Berufen und Branchen in der Region unbesetzt. Das teilte die Kammer mit. Ebenfalls zahlreiche offene Ausbildungsstellen meldet die Industrie- und Handelskammer Darmstadt für die Region Südhessen sowie die Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald.

Der Rückgang an Ausbildungsplätzen an Rhein und Neckar sowie im Odenwald ist alleine auf die kaufmännischen Ausbildungsberufe zurückzuführen, heißt es in einer Mitteilung der IHK. "Insbesondere im Handel und bei den Banken ist der Rückgang deutlich spürbar", sagte IHK-Hauptgeschäftsführer Axel Nitschke. Hierzu trage sicherlich auch bei, dass ein ständig wachsender Anteil der Umsätze über Online-Geschäfte generiert werde. Bei den Banken komme die schwierige Ertragslage aufgrund der aktuellen Niedrigzinsen hinzu. "Beim Handel machen es unter anderem die flexiblen Öffnungszeiten schwer, Jugendliche für den Abschluss eines Ausbildungsvertrags zu gewinnen", erklärt Nitschke.

Anders als bei den kaufmännischen Ausbildungsberufen sei die Zahl der Jugendlichen, die einen Abschluss als Facharbeiter in einem gewerblich-technischen Beruf anstreben, im Vergleich zum Vorjahr um rund fünf Prozent gestiegen. IHK-Hauptgeschäftsführer Nitschke wertet das als positives Signal.

Last-Minute-Börse

Zahlreiche Aktivitäten von Kammern und anderen Organisationen, Schüler auf sogenannte MINT-Berufe (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft, Technik) aufmerksam zu machen, zeigten offensichtlich Wirkung. Gleichwohl gebe es im Kammerbezirk noch eine Reihe von offenen Lehrstellen. Auch nach dem offiziellen Ausbildungsstart (1. September) gebe es noch gute Chancen, eine Ausbildung zu beginnen. Informationen und offene Stellen sind in der IHK-Lehrstellenbörse online zu finden. Am 9. September von 14 bis 16 Uhr findet eine sogenannte Last-Minute-Lehrstellenbörse in den Räumen des Berufsinformationszentrums der Arbeitsagentur Mannheim statt.

"Spätentschlossene haben noch alle Möglichkeiten", wirbt Detlev Michalke von der Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald für die Lehrstellenbörse sowie die Lehrstellenvermittlung der Kammer. "Auch in Südhessen gibt es viele Firmen unterschiedlicher Branchen, die Auszubildende suchen", sagte Hans-Heinrich Benda, Leiter des Geschäftsbereichs Aus- und Weiterbildung bei der Industrie- und Handelskammer Darmstadt.

Einen Ausbildungsplatz gefunden haben 14 junge Menschen bei der Mediengruppe Dr. Haas, die unter anderem den "Mannheimer Morgen", den "Bergsträßer Anzeiger", die "Fränkischen Nachrichten" und die "Schwetzinger Zeitung" herausgibt. Unter den Azubis sind Medienkaufleute für Digital und Print, Mediengestalter, Fachinformatiker, vier Studenten der Dualen Hochschule Baden-Württemberg sowie zwei Volontäre.