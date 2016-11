Weniger Verbrauch, mehr Ökostrom

Bis 2030 sollen erneuerbaren Quellen wie Sonne oder Wind 27 Prozent des europäischen Stroms erzeugen. © dpa

Brüssel. 40 Prozent weniger CO2-Emissionen - dieses hohe Ziel haben sich die europäischen Staaten für das Jahr 2030 gesetzt. Gestern präsentierte die Brüsseler EU-Kommission ihren Fahrplan zur Umsetzung. Auch wenn viele Vorschläge noch umstritten sind, so steht doch fest: Der Verbraucher wird von zahlreichen Neuerungen betroffen sein - und profitieren können. Hier die wichtigsten Fragen und Antworten.

Wie viel Energie soll wie eingespart werden?

Dreh- und Angelpunkt der sechs Richtlinien, die die EU-Kommission reformieren will, ist die Absicht, Energie um 30 Prozent effizienter zu nutzen als im Vergleichsjahr 1990. Dabei geht es nicht nur um stromsparende Geräte wie Staubsauger oder Kaffeemaschinen. Entscheidend wird sein, die Gebäude zu sanieren.

Wieso ist das so wichtig und wer soll was machen?

Gebäude verbrauchen durch Heizungen und Strom derzeit 40 Prozent der gesamten Energie, die in Europa konsumiert wird. Zwei Drittel aller Häuser, Schulen, Krankenhäuser, Verwaltungen wurden errichtet, bevor es Energieeffizienz-Standards gab. Die Kommission will nun erreichen, dass sowohl die Versorgungsunternehmen wie auch die Konsumenten verpflichtet werden, pro Jahr 1,5 Prozent an Energie einzusparen. Mehr noch: Bis 2050 sollen alle Gebäude völlig ohne fossile Brennstoffe auskommen. Es geht also um neue Heizungen sowie die effizientere Dämmung von Fassaden und Fenstern. Von den öffentlichen Bauwerken wie Schulen, Krankenhäuser oder Verwaltungen sollen pro Jahr ein Prozent saniert werden. Außerdem werden alle kommunalen Gebäude mit Ladestationen für Elektrofahrzeuge ausgerüstet.

Und wer soll diese Vorhaben bezahlen?

Die Kommission stellt aus ihren diversen Fonds bis 2030 rund 27 Milliarden Euro zur Verfügung, die noch erhöht werden können, wenn private Investoren einsteigen und die Subventionsmöglichkeiten des Fonds für strategische Investitionen (EFSI) nutzen. Kurzum: EU-Gelder plus nationale Fördermittel plus privates Kapital - das ist der Weg.

Welcher Strom wird künftig gefördert - Kohle, Atom, erneuerbare Energien?

Geplant ist, dass bis 2030 etwa 27 Prozent des in der EU benötigten Stroms von erneuerbaren Energieträgern stammt. Dazu soll der Vorrang, der bisher für kleinere Anlagen (zum Beispiel Solardächer) bei der Einspeisung ins Netz bestehen, bleiben. Wenn Kapazitäten gekürzt werden müssen, dann zunächst bei anderen, konventionellen Kraftwerke. Die EU-Kommission betont, man wolle ,,diskriminierungsfreie Vorschriften". Das ist vor allem ein Signal an jene Länder, die ihren Energiebedarf noch nicht oder nur wenig aus regenerativen Quellen speisen - wie Frankreich, das auf Atomstrom setzt, oder Polen, das zu fast 90 Prozent von der Kohle abhängig ist.

Es bleibt aber bei der Nutzung von fossilen Brennstoffen?

Die Zahlen zeigen, dass ein schneller Umstieg nur schwer möglich ist. Drei von vier Haushalten nutzen derzeit noch fossile Brennstoffe zum Heizen. 94 Prozent aller Pkw, Lkw, Schiffe und Flugzeuge werden mit Energie aus Öl angetrieben. Hier setzt die Kommission auf neue Kraftstoff-Produkte, die zu 70 Prozent weniger Kohlendioxid ausstoßen.

Was kann der Verbraucher noch tun?

Das Schlüsselwort heißt Wettbewerb. Der Stromkunde soll beispielsweise künftig schneller und unkomplizierter zu einem preisgünstigeren Anbieter wechseln können - ohne Aufpreis und innerhalb von nur drei Wochen. Die Energie-rechnungen müssen übersichtlicher und lesbarer werden, damit der Verbraucher erkennen kann, wo er wie viel Energie verbraucht, um dann zu sparen. Und außerdem fordert Brüssel von den Versorgern, den Kunden flexiblere Tarife und intelligente Stromzähler zur Verfügung zu stellen, damit man zu Hause Energie nutzt, wenn sie billiger ist.

Die Bundesregierung hat für Deutschland ja einen eigenen Nationalen Aktionsplan Energieeffizienz erlassen. Gehen die Vorschläge darüber hinaus?

Nein, Berlin will 20 Prozent des Primärenergieverbrauchs bis 2020 einsparen, 50 Prozent bis 2050. Das liegt in dem Bereich, den auch die EU anvisiert. Deutlich besser steht die Bundesrepublik wohl beim Anteil erneuerbarer Energien da. Sie lieferten 2014 bereits 13,8 Prozent des Gesamtenergieverbrauchs in Deutschland. Tendenz steigend.

Wie geht es mit den EU-Plänen jetzt weiter?

Das Europäische Parlament und die Mitgliedstaaten entscheiden mit. Und das dürfte einige Zeit in Anspruch nehmen. Denn es gibt viele Kritikpunkte, beispielsweise an der Förderung von Kraftwerken mit fossilen Brennstoffen, die als Backup für Zeiten mit hohem Energiebedarf vorgehalten werden. Bis alle Richtlinien des EU-Paketes in Kraft treten, könnten bis zu zwei Jahre vergehen.