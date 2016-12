Wenn der Paketbote zweimal klingelt

Mannheim/Ladenburg. Am Ende des Tages ist Andreas Hartmann bestimmt hunderte Male aus seinem Sprinter gestiegen. "Wir fahren nicht nur gemütlich durch die Gegend", sagt der Paketbote von DHL. Zusteller ist ein Knochenjob. Pakete einladen, Pakete ausladen, einige können sehr schwer sein. Bei Regen und bei eisiger Kälte, ständig ist Hartmann auf den Beinen. Vor Weihnachten noch mehr als sonst. Die Menschen bestellen oder verschicken massenweise Geschenke. Hartmann fährt Pakete in Ladenburg aus; normalerweise sind es bei ihm im Durchschnitt 160 pro Tag. Jetzt, vor den Feiertagen, 200 bis 300.

Brennholz und Autokennzeichen

Zustellbasis Mannheim-Nord im Stadtteil Vogelstang. Es ist 7.45 Uhr. Über das Band landen Pakete für den Bezirk Ladenburg, Rhein-Neckar-Kreis, Postleitzahl DE 68526, automatisch vor Rampe 302. Hartmann verstaut sie in den Sprinter, geordnet nach Straßen. Mit dabei ist eine besonders sperrige Sendung, auf deren Packung eine Kommode skizziert ist. Kollegen an den anderen Rampen wuseln hektisch hin und her. Überall stapeln sich Pakete und Päckchen. Es brummt in der riesigen Sortierhalle.

Mehr zu DHL Die Zustellbasis Mannheim-Nord von DHL auf dem Areal der Taylor Barracks im Stadtteil Vogelstang ist 6400 Quadratmeter groß. Sie ist seit April 2015 in Betrieb. Alles läuft hoch automatisiert ab. 120 Menschen arbeiten hier. Der frühere Standort am Mannheimer Hauptbahnhof wurde dafür aufgegeben. Von der Zustellbasis Nord aus versorgt DHL die nördlichen Stadtteile Mannheims sowie die Orte Ladenburg, Ilvesheim, Lampertheim, Viernheim, Hirschberg, Heddesheim und Weinheim mit Päckchen und Paketen. Von der Zustellbasis Mannheim Süd aus (Rheinau) werden die südlichen Stadtteile von Mannheim sowie Schwetzingen, Edingen-Neckarhausen, Brühl, Plankstadt und Oftersheim beliefert. DHL gehört zur Deutschen Post. Der Name geht auf die Nachnamen der Firmengründer zurück: Adrian Dalsey, Larry Hillblom und Robert Lynn. DHL hat über 330 000 Mitarbeiter in 220 Ländern. In der Vergangenheit wurde das Unternehmen mehrfach wegen Lohndumpings und schlechter Behandlung von Servicepartnern scharf kritisiert. Ein Sprecher der Post weist zurück, dass Aushilfen weniger Geld bekämen als Stammkräfte. Es gelte derselbe Tarif, "es gibt keine Unterschiede", sagt er. jung [mehr...]

Etwa eine Stunde später beginnt die Tour. Hartmann macht den Laderaum des Sprinters dicht und fährt in Richtung Ladenburg, was keine Viertelstunde dauert. "Mir macht die Arbeit Spaß, und ich habe viel mit Menschen zu tun", sagt er. Der Bote wundert sich darüber, was sich heutzutage verschicken lässt: Hundefutter, Brennholz, Glasscheiben, Reifen, Autokennzeichen. Alles hat er schon gehabt. In der Vorweihnachtszeit liegen zig Pakete von Online-Versandhändlern in seinem Wagen. Sternchen und Tannenbäume sind aufgedruckt.

Familie als Ausgleich

Hartmann, 45 Jahre alt, ist ein groß gewachsener Mann mit schlanker Statur. Auf dem Kopf trägt er die gelb-rote Mütze von DHL, an den Füßen bequeme Sportschuhe. Er lacht viel. Beim Reden rutscht er immer wieder in den Dialekt. Hartmann wohnt in Brühl bei Schwetzingen. Nach der Schule und der Bundeswehr lernte er zunächst Verpackungsmittelmechaniker bei einem Mannheimer Unternehmen. Doch die Arbeit in drei Schichten - auch nachts - war nicht seins. Hartmann erfuhr, dass die Post Paketboten sucht. Er bewarb sich. Das ist mittlerweile 18 Jahre her. Zwölf Jahre davon kurvt Hartmann schon mit dem Sprinter durch Ladenburg.

Die Bewohner kennen ihn mit Namen. Wenn Hartmann an der Straße parkt und zum Beispiel über den Cornel-Serr-Platz läuft, plaudern sie über das trübe Wetter oder fragen, was die Familie so treibt. Nicht weit weg lädt ein junges Paar den Boten für Februar ein, gemeinsam vor dem Fernseher den Super Bowl zu schauen, das Finale der Football-Profiliga in den USA. Hartmann ist sportbegeistert, hat früher oft Fußball gespielt. Mittlerweile verbringt er seine Freizeit am liebsten mit der Familie.

Zu der Tour gehören eine Zahnarztpraxis und ein Nagelstudio. Hartmann klingelt immer zweimal (falls es jemand nicht sofort hört), auch bei Ulla Roßkopf. Sie unterschreibt auf einem elektronischen Gerät und quittiert damit den Empfang. Hartmann drückt ihr das Paket in die Hand. "Er ist der beste Bote und hat immer einen lockeren Spruch auf den Lippen", sagt sie. Hartmann bekommt zu Weihnachten oft eine Flasche Rotwein oder Pralinen.

Üblicherweise fährt der Zusteller fünf Tage die Woche Pakete aus, der Samstag ist ein normaler Arbeitstag. Dafür hat er einen anderen Tag frei, und ein Kollege springt ein. Die Mittagspause verbringt Hartmann meist im Sprinter. Von daheim bringt er sich Wurstbrot, Tee und etwas Gebäck mit. Außer seiner Tour gibt es für Ladenburg noch drei andere Touren pro Tag, die Kollegen fahren. Durch Bestellungen über das Internet ist die Zahl der Pakete in den vergangenen Jahren gestiegen.

Dass Drohnen irgendwann über die Ladenburger Straßen schwirren und seinen Job wegschnappen könnten, glaubt Hartmann nicht. DHL testet zwar kleine unbemannte Flugobjekte, die Pakete liefern - doch vor allem bei Notfällen in schwer zugänglichen Gebieten. Zum Beispiel, wenn Bewohner der Nordseeinsel Juist dringend Medikamente brauchen.

"Gute Seelen der Straße"

Hartmann weiß aus Erfahrung, welche Empfänger am ehesten zuhause sind - und welche nicht. Er weiß auch, zu welchen Nachbarn er die Pakete dann bringen kann. Sie seien die "guten Seelen der Straßen". Den Empfängern wirft er eine Benachrichtigung in den Briefkasten, die er mit einem kleinen Gerät ausdruckt. Das sei schon einfacher geworden, sagt Hartmann. Bis vor ein paar Jahren habe er alles noch per Hand ausfüllen müssen.

Von "rechtsfreien Räumen" wie in Berlin weiß Hartmann nichts. Dort hatte es im Soldiner Kiez (Gesundbrunnen) zuletzt Betrügereien und Übergriffe auf Paketboten gegeben. DHL stellt in einigen Fällen deshalb keine Sendungen mehr zu. Hartmann hat bisher keinen Ärger in Ladenburg. Die Freude über ein Paket überwiegt bei den meisten. "Wenn die Kunden glücklich sind, bin ich es auch", sagt er. Und ja, natürlich kenne er einige Hunde in seinem Bezirk. Gebissen worden sei er aber bisher noch nicht.

Wenn alles nach Plan läuft, ist die Arbeit gegen 17.30 Uhr zu Ende, schätzt Hartmann. Dann bringt er den Sprinter zurück zur Zustellbasis im Mannheimer Norden. Am nächsten Morgen steht der Bote wieder an Rampe 302.