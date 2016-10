Windpark in Betrieb

Baden-Württembergs Umweltminister Franz Untersteller (l.) mit MVV-Chef Georg Müller. © MVV

Freudenberg. Der Mannheimer Energieversorger MVV hat seinen neuen Windpark in Freudenberg (Main-Tauber-Kreis) offiziell in Betrieb genommen. Das teilte das Unternehmen gestern mit. "Mit dem neuen Windpark in Freudenberg leisten die Stadt und die gesamte Region einen wesentlichen Beitrag für die erfolgreiche Umsetzung der Energiewende", sagte MVV-Vorstandschef Georg Müller.

Der Windpark besteht den Angaben zufolge aus sieben Windenergieanlagen mit einer Kapazität von insgesamt 16,8 Megawatt. Mit der erzeugten Strommenge könnten künftig rund 12 000 Haushalte mit Strom versorgt und knapp 32 000 Tonnen Kohlendioxid eingespart werden, heißt es in einer Mitteilung. Die Planungen begannen bereits 2012, Baubeginn war im November 2015. Die Anlagen werden mindestens 20 Jahre betrieben. Die MVV Energie hat nach eigenen Angaben als Bauherr und Betreiber des Windparks rund 30 Millionen Euro investiert. red