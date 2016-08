Wirtschaft beharrt auf TTIP

In der Öffentlichkeit hat das geplante TTIP-Abkommen keinen guten Stand. Immer wieder rufen Initiativen zu Protest auf - wie hier in Hannover.

Frankfurt/Berlin. Mehr Wachstum, mehr Wohlstand, mehr Jobs: Das Freihandelsabkommen TTIP zwischen der Europäischen Union (EU) und den USA sollte zum Wirtschaftsmotor werden. Doch die Verhandlungen stocken. Nun hat sie Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel im Interview mit dem ZDF für "de facto gescheitert" erklärt. Während Umweltschützer und Gewerkschaften den SPD-Chef unterstützen, übt die Wirtschaft heftige Kritik. Fragen und Antworten dazu.

Was verbirgt sich genau hinter dem geplanten TTIP-Abkommen?

Über die "Transatlantische Handels- und Investitionspartnerschaft" (TTIP) sollen Zölle und als Handelsbarrieren wahrgenommene Normen in weltweit einmaligem Ausmaß abgebaut werden. EU und USA wollen sich etwa auf gemeinsame Standards für Produkte sowie auf Verfahren zur Beilegung von Streitfällen zwischen Unternehmen und Staaten einigen.

Was soll das Abkommen konkret bringen?

Eine Untersuchung der EU-Kommission ergab, dass TTIP in der EU binnen zehn Jahren zu einem zusätzlichen Wirtschaftswachstum von 0,5 Prozent führen würde und jede vierköpfige Familie pro Jahr 445 Euro mehr zur Verfügung hätte. Das Ifo Institut rechnet ferner mit 110 000 neuen Jobs allein in Deutschland. Gabriels Abgesang auf das Abkommen schreckt daher die Wirtschaft auf: Der Maschinenbauerverband VDMA sieht Gabriel als Wirtschaftsminister "in der Pflicht, sich ohne Wenn und Aber für den Freihandel einzusetzen". TTIP-Kritiker bezweifeln indes große Wachstumseffekte.

Ist TTIP damit nun tatsächlich am Ende?

Auch wenn die Verhandlungen schwierig sind, ist das längst nicht ausgemacht. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) sieht laut Regierungssprecher Steffen Seibert weiter Chancen auf einen Erfolg. Damit stellt sie sich gegen Gabriel und den Koalitionspartner SPD. Auch die EU-Kommission glaubt an TTIP. "Wenn die Bedingungen stimmen, ist die Kommission bereit, dieses Abkommen bis Ende des Jahres unter Dach und Fach zu bringen", sagte Sprecher Margaritis Schinas gestern in Brüssel. Und auch US-Chefunterhändler Daniel Mullaney sagte Mitte Juli nach den letzten Gesprächen, mit politischem Willen könne eine Einigung bis Ende 2016 gelingen.

Wie ist der aktuelle Stand der Gespräche?

Am 15. Juli endete die 14. Verhandlungsrunde in Brüssel. Laut EU-Kommission liegen für fast alle 27 TTIP-Kapitel Textvorschläge vor. Umfassende Dokumente halten den Stand der einzelnen Punkte fest - notfalls per Auflistung gegensätzlicher Positionen. Gabriel zufolge haben EU und USA bisher "nicht einen einzigen gemeinsamen Text" erreicht. "Da bewegt sich nix." Der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) entgegnet, es sei normal, dass in komplexen Verhandlungen wichtige Punkte erst am Ende auf den Tisch kämen.

Wo liegen die Knackpunkte bei den Verhandlungen?

Heikel sind Schiedsgerichte für Streitfälle zwischen Unternehmen und Investoren. Theoretisch könnten sie Firmen Schadenersatz zusprechen, wenn sich zeigt, dass sie ungerechtfertigt unter politischen Entscheidungen leiden. TTIP-Kritiker fürchten, dass Konzerne Staaten verklagen könnten. Die EU hat eine Reform des Systems vorgeschlagen - was die USA ablehnen. Unklar ist auch, wie das Vorsorgeprinzip in der EU in TTIP verankert werden soll. Demnach können Produkte bei möglichen Gesundheitsgefahren auch ohne wissenschaftliche Beweise vorsichtshalber vom Markt genommen. In den USA ist dafür ein Nachweis nötig.

Sinken europäische Verbraucher- und Umweltstandards?

Für Greenpeace ist klar: "Die Verhandlungen kommen nicht voran, weil die Positionen der USA und der EU unvereinbar sind", erklärte die Umweltorganisation gestern. "Ein erzwungener Kompromiss" würde in Europa und den USA "zu niedrigen Standards beim Schutz von Umwelt und Verbrauchern führen". Auch Gewerkschaften fürchten Einschnitte. EU-Handelskommissarin Cecilia Malmström hat indes betont, dass keine Normen ausgehöhlt werden. Auch hat die EU etwa ausgeschlossen, das bestehende Verbot von Hormon- und Chlorhühnerfleisch aufzuheben. Sie waren zum Symbol der TTIP-Kritik geworden.

Wie geht es mit den TTIP-Verhandlungen weiter?

Nach der Sommerpause gehen die Gespräche in die heiße Phase. "Ziel muss es sein, die Verhandlungen bis zum Herbst so weit voranzutreiben, dass die politisch Verantwortlichen auf US- und europäischer Seite die schwierigsten Fragen lösen können", fordert etwa Matthias Wissmann, Präsident des Verbands der Automobilindustrie (VDA).