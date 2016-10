„Zehn Cent mehr tun niemandem weh“

Am 1. November treten traditionell neue Halbjahres-Lieferverträge für Milch in Kraft. Im Supermarkt zeichnen sich deshalb in diesen Tagen Preiserhöhungen ab.

Berlin. Derzeit ist der Liter Vollmilch für gut 50 Cent zu haben. Ab diesen Monat wird er mindestens zehn Cent teurer. Ein fairer Preis läge aber bei einem Euro, meint Milchbäuerin Johanna Böse-Hartje. Der jetzige Aufschlag sei eine "Wende", reiche aber nicht.

Frau Böse-Hartje, rettet der Zehn-Cent-Preisaufschlag die Bauern aus ihrer wirtschaftlichen Not?

Johanna Böse-Hartje: Dieses Jahr haben die Bauern von den Molkereien zeitweise so wenig für den Liter Milch bekommen wie nie zuvor - 20 Cent. Seit einem Monat sind es nun 23. Ab diesem Monat sollen es dann 29 sein. Zum Überleben reicht das nicht. Die Bauern müssten mindestens 43 Cent bekommen. Trotzdem ist es eine Wende.

Johanna Böse-Hartje Johanna Böse-Hartje, 63 , setzt sich bundesweit für den Erhalt der bäuerlichen Landwirtschaft ein.

, setzt sich bundesweit für den ein. Im niedersächsischen Thedinghausen bewirtschaftet sie selbst mit ihrer Familie einen Biohof mit 140 Kühen, 60 Ochsen und 600 Hühnern.

mit 140 Kühen, 60 Ochsen und 600 Hühnern. Sie ist Landesvorsitzende des Bund Deutscher Milchviehhalter in Niedersachsen .

. Johanna Böse-Hartje ist außerdem ausgebildete Hauswirtschaftsmeisterin. geha

Die Wende geht zu Lasten der Verbraucher?

Böse-Hartje: Die Preise für den Liter Vollmilch dümpeln derzeit bei 53 Cent herum. So billig ist nicht einmal Mineralwasser zu haben. Ein fairer Preis für den Liter wäre ein Euro. Für einen normalen Vier-Personenhaushalt machte das ein Plus von bis zu acht Euro im Monat aus. Viele Verbraucher sind bereit, diesen fairen Preis zu zahlen. Die zehn Cent plus tun schon gar niemandem weh.

Warum kommt jetzt überhaupt eine Preiserhöhung?

Böse-Hartje: Viele Bauern haben ihre Kühe geschlachtet, den Hof dicht gemacht. Andere liefern nicht mehr so viel Milch. Denn die EU zahlt Bauern seit Mitte September für jeden - im Vergleich zum Vorjahr - nicht gelieferten Liter Milch 14 Cent. Dazu kommt, dass viele ihren Tieren weniger Kraftfutter geben, weil sie das nicht mehr zahlen können. Die Euter sind dann nicht mehr so prall.

Wird Milch langfristig knapper und teurer werden?

Böse-Hartje: Das glaube ich leider nicht. Die ersten Bauern schaffen sich schon wieder mehr Kühe an, liefern mehr Milch. Nur weil es so aussieht, dass der Preis steigt. Jeder will davon als erster profitieren. Das ist ein großer Fehler. Er kann zur nächsten Schwemme führen.

Könnte CSU-Bundesagrarminister Christian Schmidt gegensteuern?

Böse-Hartje: Er müsste sich auf EU-Ebene dafür einsetzen, dass die Milchmenge gedeckelt werden kann, sobald es ein Überangebot gibt und eine Milchkrise droht. Nur so ließe sich der Preisverfall verhindern. Doch Schmidt ist kein Vertreter der Bauern, sondern der Milchindustrie, die die weltweiten Märkte mit billigem Milchpulver bedienen will. Sie braucht Menge.