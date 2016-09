Zehn Jahre Pleiten und Pannen

Berlin. Wann der Berliner Großflughafen tatsächlich eröffnet wird, steht immer noch nicht fest. Still ruht die gewaltige Abfertigungshalle des Berliner Großflughafens BER in der spätsommerlichen Hitze. Draußen lagern Teile einer Belüftungsanlage. Bauarbeiter werkeln im Inneren herum.

Nebenan auf einer der Startbahnen hebt ein Ferienflieger ab. Dessen Passagiere sind allerdings einige Kilometer weiter im alten Schönefelder Terminal abgefertigt worden. Am BER selbst tut sich noch immer nichts. ,,Tage seit Nichteröffnung: 1.553", zählt die Zeitung ,,Tagesspiegel" die Verspätungszeit mit.

Am kommenden Montag jährt sich der erste Spatenstich dieses "Fluchhafens", wie Kommentatoren lästern, zum zehnten Mal. Im September 2006 hoben Berlins Regierender Bürgermeister Klaus Wowereits, sein brandenburgischer Amtskollege Matthias Platzeck sowie die Chefs von Bahn und Flughafen zum ersten Spatenstich für den Berliner Großflughafen BER an.

Lange Geschichte Januar 1992: Beginn der Planungen für den Flughafen. September 2006: Erster Spatenstich. Der 30. Oktober 2011 wird als Eröffnungstermin festgelegt. Juni 2010: Unter anderem wegen der Pleite einer Planungsfirma wird die Eröffnung auf den 3. Juni 2012 verschoben. Mai 2012: Vier Wochen vor dem Termin wird wegen Problemen mit der Brandschutzanlage die Eröffnung abgesagt. Wenige Tage später wird der 17. März 2013 als neues Datum für die Inbetriebnahme genannt September 2012: Eine Analyse bringt zahlreiche Mängel über den Brandschutz hinaus ans Licht. Der Aufsichtsrat verschiebt die Eröffnung auf den 27. Oktober 2013. Januar 2013: Auch der Termin 27. Oktober platzt, inzwischen gibt es eine Liste mit Zehntausenden Baumängeln. Januar 2014: Hartmut Mehdorn (Bild), inzwischen Flughafenchef, sagt, Ziel sei ein Betriebsbeginn im Jahr 2015. Dezember 2014: Auf Vorschlag Mehdorns beschließt der Aufsichtsrat einen Zeitplan mit Ziel einer Eröffnung im zweiten Halbjahr 2017. Baulich sollte das Milliardenprojekt im März 2016 fertig sein. August 2015: Der neue Flughafenchef Karsten Mühlenfeld räumt ein, die Baufertigstellung werde nicht bis März 2016 gelingen. Grund sei die Insolvenz von Imtech Deutschland. März 2016: Der Flughafen muss umfangreiche Genehmigungsunterlagen an mehreren Stellen nachbessern. Es ist fraglich, ob 2017 noch zu schaffen ist. [mehr...]

Freiwillige testen Gepäckbänder

2011 sollte der Airport die ersten Starts und Landungen erleben. Doch die Baustelle wurde für die Beteiligten zum Desaster, kosteten Wowereit ebenso wie den Chef der Flughafengesellschaft den Job. Ganz richtig ist die Rechnung des "Tagesspiegels" allerdings nicht. Denn die Eröffnung wird mehrfach verschoben. Doch der Termin im Jahr 2012 ist die wohl größte Pleite des Bauvorhabens. 40 000 Gäste bis hin zur Bundeskanzlerin sind bereits geladen. Freiwillige testen die Gepäcklaufbänder, auf dem Aussichtsturm nebenan preisen Führer den modernsten aller Landeplätze. Bis es vier Wochen vor der Premiere zum großen Knall der Absage kommt. Die Brandschutzanlage funktioniert nicht. Die nächste Feier sollte gut ein Jahr später stattfinden. Die Experten finden bis dahin jedoch zehntausende Baumängel, die erst einmal beseitigt werden müssen.

An peinlichen Anekdoten fehlt es nicht. Zeitweilig erstrahlt das ungenutzte Gebäude nachts in gleißendem Licht, weil es sich nicht abschalten lässt. Durch das Kabelwirrwarr der Entrauchungsanlage steigt niemand durch. Die Anwohner sind sauer, weil die vorgesehenen Flugrouten und damit die Lärmbelastung verändert werden.

Die Generalplanungsgesellschaft wird gefeuert, was zur Folge hat, dass niemand mehr den Überblick hat. Monatelang wird gar nicht weiter gearbeitet. Auch der Flughafenchef geht. Sein Nachfolger wird der frühere Bahnchef Hartmut Mehdorn. Auch diese Personalie ist nicht ohne Pikanterie. Denn zuvor versuchte sich der Manager als Retter der angeschlagenen Fluggesellschaft Air Berlin, die zum größten Kunden des BER werden soll. Durch die Verschiebung der Eröffnung sind dem Unternehmen Verluste entstanden, die sie vom BER erstattet bekommen will. Auch die Bahn, die sich auf den Flughafenzubringerdienst vorbereitet hat und seither leere Züge auf das Gleis schickt, will Schadenersatz.

Fünf Milliarden Euro Kosten

Mehdorn musste in seiner neuen Funktion praktisch mit seinen eigenen Klagen kämpfen. Auch sein Ziel einer Eröffnung 2015 ist nicht erreichbar. Ob sich die Investition in den BER je rechnen wird, ist zweifelhaft. Denn die Baukosten sind von anfänglich rund zwei Milliarden Euro auf mittlerweile mehr als fünf Milliarden Euro gestiegen.

Inzwischen freuen sich die Berliner schon über kleine gute Nachrichten vom Stadtrand. So muss der gerichtlich monierte Schallschutz nicht so stark ausfallen wie bei der ersten Planung erwartet. Denn inzwischen ist so viel Zeit vergangen, dass die startenden und landenden Maschinen durch leisere ersetzt werden. Der BER wird eröffnet, nur wann, weiß man immer noch nicht.

Derzeit hofft Berlins aktueller Regierender Bürgermeister Michael Müller noch auf das Jahr 2017. Doch auf einen fixen Termin will sich an der Spree niemand mehr festlegen. Nur eines ist klar: Wenn der BER tatsächlich einmal in Betrieb geht, ist er schon zu klein, weil das Passagieraufkommen in der Hauptstadt viel stärker gewachsen ist als erwartet.