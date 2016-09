ZEW-Chef holt stark auf

Mannheim. Achim Wambach, Präsident des Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW, Bild links), hat bei "Deutschlands einflussreichsten Ökonomen" einen Riesensprung gemacht. In der Rangliste, die die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" erstellt, verbesserte sich Wambach von Platz 39 auf Platz 10. Sein Vorgänger als ZEW-Chef, Clemens Fuest, fiel um einen auf den vierten Platz zurück. Fuest hat im April von Hans-Werner Sinn (Platz 2) die Leitung des Ifo-Instituts in München übernommen.

In die Rangliste kommt, wer eine gewisse Bedeutung in Wissenschaft, Politikberatung und Medien aufweisen kann. In der Wissenschaft zählt die Zahl der Zitate aus den vergangenen Jahren. Diesen Index hat der Fachverlag Elsevier aus seiner Forschungsdatenbank Scopus berechnet. Diese ist die größte Zitatedatenbank der Welt mit mehr als 110 000 Büchern und über 21 000 wissenschaftlichen Zeitschriften. Für das Kriterium Politikberatung hat unter anderem die Universität Düsseldorf Parlamentarier und Führungskräfte von Ministerien auf Bundes- und Landesebene befragt. Sie sollten fünf Ökonomen nennen, deren Rat oder Publikationen sie am meisten für ihre Arbeit schätzten.

Für die Relevanz der Ökonomen in den Medien hat das Schweizer Institut Media Tenor International analysiert, wie häufig welche Ökonomen von August 2015 bis Juli 2016 zu welchen Themen in den Medien mit fachlichen Einschätzungen genannt wurden. Die Experten analysierten Zeitungen, Zeitschriften und öffentlich-rechtliche Sender. Einen Platz in der Gesamtwertung ergatterten 120 Ökonomen.

ZEW-Präsident Wambach hat seine Stärken eindeutig in der Politikberatung. Aber auch in den Medien ist er präsent. Den niedrigsten Wert erreichte er im Segment Wissenschaft. Wambachs Forschungsschwerpunkt sind Informationsprobleme auf Märkten. Das klingt zunächst abstrakt, beschäftigt sich aber mit dem Wettbewerb im Internet und der Marktmacht von Internetgiganten wie Google, Facebook und Amazon sowie Anbietern von neuen Geschäftsmodellen wie dem Fahrdienstvermittler Uber.

"Ausdruck hervorragender Arbeit"

Welche Brisanz hinter dem Begriff der "digitalen Ökonomie" steckt, machte der ZEW-Präsident kürzlich bei einer Konferenz deutlich. Bisher verlässliche Größen wie Privateigentum, Preise, Wettbewerb oder Sozialpartnerschaft fänden wenig Resonanz, wenn in der "digitalen Ökonomie" Privateigentum geteilt werde, wenn Daten als Zahlungsmittel genutzt würden, wenn Unternehmen wie Google oder Facebook sich dem Wettbewerb entziehen. "Ich sehe die gute Platzierung im FAZ-Ökonomenranking als Ausdruck der hervorragenden Arbeit der hinter mir stehenden Institutionen. Sowohl das Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung als auch die Monopolkommission genießen eine hohe Wertschätzung und stoßen in Öffentlichkeit und Politik auf große Resonanz", sagte Wambach gestern dieser Zeitung.

Martin Weber (Bild rechts), Professor für Betriebswirtschaftslehre an der Universität Mannheim, findet sich auf Platz 19 wieder. "Ich freue mich, auf so einer Rangliste so weit vorne aufzutauchen", sagte er gestern. Weber ist vielzitierter Experte für Banken und Geldanlage. Zudem beschäftigt er sich mit finanzwissenschaftlicher Verhaltensforschung ("Behavioral Finance"). Dabei geht es um die Frage, weshalb Menschen in bestimmten Situationen wirtschaftlich unvernünftig handeln.

Als alter Mannheimer Bekannter sozusagen liegt Axel Börsch-Supan, einst Professor an der Universität in der Quadratestadt, auf Platz 20 (von 31). Martin Hellwig, der einst ebenfalls in Mannheim lehrte und forschte, rutschte von Platz 17 auf 28 ab.

Der Gewinner der Rangliste dagegen, Ernst Fehr von der Universität Zürich, hat vor allem in der Sparte Wissenschaft gepunktet. Bei den Kriterien Medien und Politikberatung kam er der Untersuchung nach kaum auf Punkte. (Bilder: dpa/Uni Mannheim)