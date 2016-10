Mannheim. Der Wirtschaftsnobelpreis geht an die Ökonomen Oliver Hart und Bengt Holmström. Sie helfen mit ihren Beiträgen unter anderem, Verträge sinnvoll zu konstruieren und besser zu verstehen, wie die Königlich-Schwedische Akademie der Wissenschaften zur Begründung mitteilte.

Ernst-Ludwig von Thadden, Rektor der Universität Mannheim, kennt beide Nobelpreisträger gut. "Die Nobelpreise gehen an zwei der klügsten Ökonomen ihrer Generation", sagte Thadden dieser Zeitung. Beide hätten wichtige Grundlagenforschung betrieben. "Das lässt sich zwar nicht so leserfreundlich verkaufen, ihre Arbeiten waren aber grundlegend für spätere und auch für die künftige Forschung". Beide Wissenschaftler haben vielfache Beziehungen zur Mannheimer Universität. Vor zwei Jahren etwa hielt Thadden ein Koreferat zu einem Holmström-Vortrag.

Hart sei schon früher in der Fachwelt überall mit großer Ehrfurcht empfangen worden, als er den Nobelpreis noch nicht hatte. Seiner und Holmströms Forschungsschwerpunkt, die Vertragstheorie, klinge zwar etwas speziell. Doch alles, was zwischen Menschen im alltäglichen Wirtschaftsleben passiere, sei Vertragstheorie, so Thadden.

Nobelpreis Streng genommen ist der Nobelpreis für Wirtschaftswissenschaft gar kein Nobelpreis. Jedenfalls geht er nicht auf den letzten Willen des Dynamiterfinders Alfred Nobel (1833-1896) zurück. Der Schwede hatte in seinem Testament nur bestimmt, dass Preise in Medizin, Physik, Chemie, Literatur und Frieden vergeben werden sollten. Den Wirtschaftspreis stiftete die schwedische Reichsbank in Erinnerung an Nobel nachträglich 1968.

Guru der Vertragstheorie

Holmström sei mit einem Aufsatz von 1979 auch der Vordenker der Managervergütung gewesen. Wie viel soll ein Manager verdienen, wie sieht ein richtiges Vergütungssystem aus, was ist der richtige Mix zwischen Anreizen und Festvergütung, waren Fragen, mit denen er sich befasst habe. "Alles auf diesem Forschungsgebiet geht im Wesentlichen auf ihn zurück", so Thadden.

"Einen der Gurus der Vertragstheorie" nennt Achim Wambach, Präsident des Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung in Mannheim (ZEW), Holmström. Der gehöre zu den meistzitierten Autoren in den Wirtschaftswissenschaften zum sogenannten Moral Hazard (moralische Versuchung). Hier werden Anreize und das daraus abgeleitete Handeln erforscht. Falsche Anreize führen zu leichtsinnigem oder risikoreichem Handeln, so die Theorie. Auf Verträge angewandt heißt das laut Wambach: Wie sind Regeln in Verträgen auszugestalten, damit die richtigen Anreize gesetzt werden?

Ein Großteil der Personalökonomie basiere auf Holmströms Arbeiten, etwa welche Form von Boni in Teams sinnvoll seien. Ein Bonus für das gesamte Team oder für jeden einzelnen? "Wie motiviert man Mitarbeiter am besten - Antworten darauf bauen auf Holmströms Arbeit auf", sagt Wambach, der ihn "einen großen Meister" nennt. Holmströms Arbeit bleibe aber nicht auf das Wirtschaftsleben beschränkt. So untersuchte er unter anderem die Frage, welche Anreizsetzung an Schulen sinnvoll sei. Sollen die Schüler gute Noten schreiben oder auch Kreativität und Persönlichkeit entwickeln?

Der zweite Preisträger, Oliver Hart, hat nach Angaben von Wambach grundlegende Forschung in Fragen der Eigentumsrechte geleistet. Wenn Verträge vollständig wären, würde es keine Rolle spielen, wer das Eigentum hat, erklärt Wambach. Es gäbe dann für den Eigentümer nichts mehr zu entscheiden, da alles vertraglich festgelegt wäre. Hart habe die Theorie der unvollständigen Verträge entwickelt und untersucht, welche Auswirkungen diese Unvollständigkeit auf die Frage hat, wer der Eigentümer sein sollte. Er beschäftigt sich etwa damit, ob eher der Staat oder private Unternehmen Schulen und Gefängnisse besser betreiben würden.

In der Monopolkommission, einem unabhängigen Beratergremium der Bundesregierung in Wettbewerbsangelegenheiten, dem ZEW-Präsident Wambach vorsitzt, spielten Harts Theorien beispielsweise bei der Frage eine Rolle, ob Stadtwerke rekommunalisiert, also wieder in öffentliches Eigentum übergehen sollten.