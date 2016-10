„Bewegung ist wichtig“

Die Zahlen sind erschreckend: In Deutschland sterben jährlich mehr als 40 000 Menschen an Venenthrombosen und Lungenembolien, medizinisch als venöse Thromboembolie (VTE) bezeichnet. Prof. Dr. Rupert Bauersachs ist Direktor der Klinik für Gefäßmedizin / Angiologie am Klinikum in Darmstadt und erläutert im Interview, wie es zu einer Thrombose kommt und wie dieser vorgebeugt werden kann.

Herr Bauersachs, was ist eine venöse Thrombose?

Rupert Bauersachs: Von einer Thrombose spricht man, wenn es in einem Blutgefäß zu einem Gerinnsel kommt, sprich: wenn das Blut im Blutgefäß stockt. Und damit der Blutfluss in den Venen unterbrochen wird. Die Venen bringen das verbrauchte Blut aus den Extremitäten zurück zum Herzen. Eine venöse Thrombose ist ein Verschluss durch ein Gerinnsel in einer Vene.

Professor Dr. Rupert Bauersachs Professor Dr. Rupert Bauersachs (61) ist Direktor der Klinik für Gefäßmedizin / Angiologie am Klinikum in Darmstadt. Er hat an der Ludwig-Maximilians-Universität München und der Technischen Universität München Medizin studiert.

am Klinikum in Darmstadt. Er hat an der Ludwig-Maximilians-Universität München und der Technischen Universität München studiert. Von 1999 bis 2003 hatte Bauersachs die Kommissarische Leitung des Schwerpunktes Angiologie der Goethe-Universität Frankfurt. Er ist zudem Mitbegründer des ersten deutschen universitären Gefäßzentrums an der Goethe-Uni.

an der Goethe-Uni. 2003 wurde er zum Direktor der Medizinischen Klinik IV für Angiologie am Klinikum in Darmstadt ernannt. Im selben Jahr gründete er das Gefäßzentrum Darmstadt , das erste voll zertifizierte Gefäßzentrum in Hessen.

am Klinikum in Darmstadt ernannt. Im selben Jahr gründete er das , das erste voll zertifizierte Gefäßzentrum in Hessen. Seit 2004 hat Bauersachs eine APL-Professur an der Goethe-Universität Frankfurt und seit 2012 die Gastprofessur "Vulnerable Individuen und Populationen - VIP" am Centrum für Thrombose und Hämostase (CTH) der Universität Mainz.

an der Goethe-Universität Frankfurt und seit 2012 die am Centrum für Thrombose und Hämostase (CTH) der Universität Mainz. Er ist einer der Initiatoren des Welt-Thrombose-Tags am 13. Oktober 2016 . Allein in Deutschland sterben jährlich mehr als 40 000 Menschen an Venenthrombosen und Lungenembolien . Europaweit sind es über 500 000 Menschen. "Das sind mehr als durch Verkehrsunfälle, AIDS, Brust- und Prostatakrebs zusammen", erklärt Bauersachs.

. Allein in Deutschland sterben jährlich mehr als 40 000 Menschen an . Europaweit sind es über 500 000 Menschen. "Das sind mehr als durch Verkehrsunfälle, AIDS, Brust- und Prostatakrebs zusammen", erklärt Bauersachs. Der Arzt ist Beiratsmitglied der Deutschen Gesellschaft für Angiologie und der Deutschen Gesellschaft für Phlebologie.

der und der Deutschen Gesellschaft für Phlebologie. www.risiko-thrombose.de www.dga-gefaessmedizin.de

Wie entsteht eine Thrombose?

Bauersachs: Normalerweise ist der Körper so konzipiert, dass das Blut flüssig bleibt. Wenn die Blutgerinnung allerdings zu stark wird, kann sich ein Blutgerinnsel bilden. Meistens handelt es sich um eine Thrombose der Venen. Risikofaktoren sind zu dickes Blut, wenn man zum Beispiel stark schwitzt und Flüssigkeit verliert. Oder die Blutgerinnung läuft verstärkt ab, beispielsweise bei Einnahme der Anti-Baby-Pille, nach einer Operation oder Verletzung, wenn ein Gips getragen werden muss, bei Tumorpatienten oder bei Menschen, die vererbbar eine verstärkte Gerinnung aufweisen. Ein weiterer Risikofaktor ist zu langsam fließendes Blut, etwa bei einem Langstreckenflug. Dann staut sich das Blut durch die abgeknickten Knie und gerät in den Venen ins stocken. Eine Schwangerschaft ist ebenfalls ein Risiko. Wenn das Kind auf die Venen drückt, kann der Blutfluss verlangsamt werden. Genauso bei Bettlägerigkeit. Es sind immer drei Dinge, die zusammen kommen: Entweder ist das Blut zu dick, der Blutfluss ist zu langsam oder die Vene selbst ist durch eine Verletzung geschädigt.

Die meisten Menschen denken bei einer Thrombose sofort an die Beine. Doch wo im Körper kann noch eine Thrombose entstehen?

Bauersachs: Es ist richtig, dass viele Menschen sofort an die Venenthrombose in den Beinen denken. Denn das ist auch die häufigste Form. Thrombosen können aber auch in den Armen auftreten. Dafür gibt es meistens besondere Auslöser, beispielsweise eine sehr starke Muskelarbeit bei einem überdurchschnittlichen Training im Fitness-Studio oder wenn man zuhause die Decke streicht. Weitere Gründe für Armvenenthrombosen können zudem Katheter oder Herzschrittmacher sein.

Wo sonst können noch Thrombosen auftreten?

Bauersachs: Es gibt noch Thrombosen im Gehirn. Diese sind allerdings selten, aber sehr schwerwiegend. Und Thrombosen sind auch in allen Organvenen, etwa den Lebervenen, möglich. Aber auch das tritt eher selten auf.

Welche Symptome sind typisch? Gibt es Warnsignale?

Bauersachs: Es gibt bestimmte Warnsignale, da der gestörte Blutfluss Beschwerden verursacht. Bei einer Thrombose im Bein kommt es zu einer Schwellung. Typischerweise entstehen zudem in den Waden Schmerzen, die an einen Muskelkater erinnern.

Was sollten Betroffene bei diesen Symptomen machen?

Bauersachs: Bei Schwellung und Schmerzen in den Waden sollte man sich zunächst an den Hausarzt wenden. Wenn Risikosituationen wie Bettlägerigkeit nach einer Operation, ein Langstreckenflug oder eine Verletzung vorliegen, muss dies der Hausarzt bewerten und den Patienten zu einem Spezialisten in die Praxis oder ins Krankenhaus schicken.

Wie erfolgt dann die Diagnose?

Bauersachs: Die definitive Diagnostik geschieht mit einer Ultraschalluntersuchung. Das ist nicht belastend und kann schnell durchgeführt werden. Mit dem Ultraschall lässt sich die Thrombose ausschließen oder nachweisen.

Röntgen oder eine Computertomographie sind also nicht nötig?