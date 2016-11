Deutscher Zukunftspreis für Entwicklung von Carbonbeton

Bildung

Die TIMSS-Studie zeigt Defizite bei deutschen Schülern. Aber wie sieht es in der Praxis aus? Ein Blick in eine Mann-heimer vierte Klasse. Schaut mal, was ich heute mitgebracht habe." Klassenlehrerin Christine Steiniger startet die Mathestunde der 4c mit einem Überraschungseffekt: Sie klappt die… [mehr]