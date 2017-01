Drohnen auf Minensuche

Gerade macht das Beiboot fest, mit dem es rausgeht zur Alliance. Francesca Nacini, die Pressesprecherin des Nato Centre for Maritime Research and Experimentation (CMRE), wartet schon am Treffpunkt. Helme und Rettungswesten werden die Kaimauer hochgereicht. Marinesoldaten helfen mit den Gurten. Kaum an Bord, sind die Leinen wieder los. Am Molenfeuer dreht der schwere Diesel hoch. Dunkel bleibt der Hafen von Hyères zurück. Weithin liegt die Côte d'Azur schon im Abendschatten.

Die Alliance ist der Stolz des Nato-Zentrums. Sie ist weltweit eines der größten Forschungsschiffe mit Platz für 44 Mann Besatzung und 25 Wissenschaftler. 93 Meter ist sie lang. Über dem Arbeitsdeck türmt sich ein mehrstöckiges Deckhaus, obenauf die Schornsteine mit dem Nato-Emblem. Zwischen Antennen und Radar weht die Flagge der italienischen Marine. Bis 2015 war es eine deutsche. "Die Nato hat ihre Forschung gerade umorganisiert", erklärt Nacini. "Das hat auch die Schiffsführung betroffen."

Schiff mit Schallschutz

Was die Alliance zu einem besonderen Forschungsschiff macht, sind die auf Gummi gelagerten Motoren und die mit Schallschutz ausgekleideten Bordwände. Dadurch ist sie weltweit eines der leisesten Motorschiffe. Für die Arbeit des CMRE, das seinen Hauptsitz im italienischen La Spezia hat, ist das entscheidend. Das Forschungszentrum hat den Auftrag, die Kommunikation und Ortung mit Wasserschall zu erforschen und für Nutzungen zu erschließen. Dafür müssen immer wieder neue Techniken für die Minensuche, die U-Boot-Jagd oder den Hafenschutz auf See getestet werden. Das geht nur bei absoluter Ruhe.

Ein Verbindungsoffizier der US Navy heißt willkommen. Viel Zeit, um das vom Fallreep (die Treppe außen am Schiff) nachgereichte Gepäck auf die Kammer zu bringen, lässt er nicht. Im Hauptlabor steht die abendliche Lagebesprechung an. In dem grau gefassten, mit Rechnern und Kabeln übervollen Raum, warten schon mehrere Wissenschaftler und der Kapitän, um das Programm des nächsten Tages durchzugehen. Viele tragen ein T-Shirt mit dem Schriftzug "Team Muscle". "Die Muscle ist unsere Spitzendrohne für die Minensuche", erläutert Nacini. "Sie kann in einer Stunde mehr als einen Quadratkilometer Grund mit ihrem Sonar abtasten und dabei wenige Zentimeter große Strukturen erkennen."

Versteckte Attrappen

Für den nächsten Tag sind Versuche geplant, in denen neue Elektronik- und Softwarekomponenten für die Minensuche mit Drohnenteams getestet werden sollen. Die französische Marine hat hierfür in einem Testgebiet vor Hyères Minenattrappen auf dem Meeresboden versteckt. "Drohnenteams werden die Minensuche stark beschleunigen", verspricht Samantha Dugelay. Sie leitet bei dieser Fahrt der Alliance die Versuche. "Mit autonomen Drohnen ist die Minensuche zwar schon jetzt schneller als mit Minensuchbooten. Der Zeitaufwand bleibt aber enorm", sagt Dugelay. Ziel ist nun, die Minensucheinsätze zu verkürzen - und zwar durch Teamarbeit. "Ein Team aus einer Muscle, die Minen sucht, und kleineren Drohnen, die gleichzeitig die Minentypen bestimmen, wäre ideal", meint Dugelay.

Bevor Drohnenteams echte Einsätze fahren, müssen aber noch einige Hürden genommen werden. Das gilt weniger für die Minensuchtechnik. Sie ist gut ausgereift. Der größte Entwicklungsbedarf besteht bei der Intelligenz und Kommunikationsfähigkeit der Drohnen. Hier gibt es noch viel zu tun, damit sie nicht nur ihre Beobachtungen selbst auswerten können, sondern sich auch auszutauschen und gemeinsam Entscheidungen treffen können.