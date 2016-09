Ein heiß ersehntes Glück

Das erste Lächeln des Babys. Kleine Füße, die nachts bei Gewitter ins Elternschlafzimmer laufen. Lachen bei einer Schaukelpartie auf dem Spielplatz. Vorstellungen vom Glück. Auch Christina Färber und ihr Mann Michael, die in Wahrheit anders heißen, wünschen sich Kinder. Aber im Januar 2011 hat die Pfälzerin zum ersten Mal eine Eileiterschwangerschaft. Nach drei Fehlgeburten wendet sich das Paar hilfesuchend an das Uniklinikum Mannheim (UMM).

In das Kinderwunschzentrum des UMM kommen viele Paare, bei denen der Schwangerschaftstest immer wieder negativ ist, oder die Fehlgeburten erlitten haben. "Die Wahrscheinlichkeit eines unerfüllten Kinderwunsches steigt mit dem Lebensalter, weil insbesondere die Fruchtbarkeit der Frau mit zunehmenden Jahren abnimmt", sagt Marc Sütterlin, Leiter der Frauenklinik am UMM.

Auf ihn und sein Team kommen viele junge Paare zu, die schon jahrelang erfolglos versucht haben, auf natürlichem Weg schwanger zu werden. Zu den Patientinnen gehören zudem Frauen, die bereits wissen, dass sie ohne medizinische Unterstützung keine Kinder bekommen können, etwa weil sie sich sterilisieren ließen. "Gelegentlich wenden sich auch gleichgeschlechtliche Paare an uns, die den Weg zu einem eigenen Kind suchen", sagt der Arzt. Oder Paare, bei denen ein Partner eine Infektion wie etwa HIV hat.

Künstliche Befruchtung Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) spricht von ungewollter Kinderlosigkeit, wenn sich nach zwei Jahren ungeschützten Geschlechtsverkehrs keine Schwangerschaft einstellt.

ungeschützten Geschlechtsverkehrs keine Schwangerschaft einstellt. In der Regel übernehmen die gesetzlichen Krankenkassen 50 Prozent der Kosten von drei Versuchen einer künstlichen Befruchtung. Weitere Versuche müssen die Paare aus eigener Tasche zahlen.

der Kosten von drei Versuchen einer künstlichen Befruchtung. Weitere Versuche müssen die Paare aus eigener Tasche zahlen. Der Eigenanteil (pro Zyklus) bei einer In-Vitro-Fertilisation beträgt noch immer rund 1500 Euro.

(pro Zyklus) bei einer In-Vitro-Fertilisation beträgt noch immer rund 1500 Euro. Eizellen, die nicht verwendet werden, können bei Minus 196 Grad eingefroren und für weitere Versuche genutzt werden. Die Lagerung kostet 210 Euro jährlich. cap

Medikamente zur Vorbereitung

"Eine künstliche Befruchtung liegt per Definition vor, wenn Ei- und Samenzelle im Labor außerhalb des menschlichen Körpers zusammengebracht werden", erklärt er. Zur Vorbereitung muss sich die Frau bei beiden Verfahren pro Zyklus zehn bis 14 Tage lang Medikamente unter die Haut spritzen, die die Reifung der Eizellen stimulieren. "Der Eierstock wird angeregt und bildet mehr Eizellen aus, als er es normalerweise tun würde", sagt Sütterlin. Denn normalerweise wird pro Zyklus nur eine Eizelle produziert.

"In der Zyklusmitte, etwa am zwölften Tag, sind meist mehrere Eibläschen herangewachsen. Dann bekommt die Patientin ein anderes Medikament, das den Eisprung auslöst", erklärt er. Kurz danach werden die Eizellen per Punktion aus dem Eierstock gewonnen. Nach der Befruchtung kommen die Eizellen in einer Petri-Schale mit Nährlösung in den Brutschrank. "Dann müssen sie sich selbst entwickeln. Für das Einsetzen der befruchteten Eizelle müssen wir adäquate Bedingungen in der Gebärmutter schaffen", sagt Sütterlin.

Dazu erhalten die Frauen Medikamente, damit sich die Gebärmutterschleimhaut aufbaut. "Wir setzen immer die Embryonen in die Gebärmutter ein, die sich im Brutschrank schon am weitesten entwickelt haben", erklärt Ulrike Stösser, Biologisch-Technische Assistentin im Labor für In-Vitro-Fertilisation (IVF), was man mit "Befruchtung im Glas" übersetzen kann. Die Anzahl der Embryonen, die eingesetzt werden, ist begrenzt. "Nach dem Deutschen Embryonenschutzgesetz dürfen wir maximal drei Embryonen zurücksetzen", erklärt Sütterlin. "Tendenziell setzen wir gerade bei jüngeren Frauen eher weniger, also nur zwei zurück, um mögliche Drillingsschwangerschaften zu vermeiden."

Das Paar aus der Pfalz entscheidet sich für eine In-Vitro-Fertilisation, um keine Zeit zu verlieren. Als Christina Färber kurz vor dem Eisprung ist, werden ihr acht Eizellen entnommen. "Sechs Eizellen wurden erfolgreich befruchtet, davon wurden zwei eingesetzt und vier eingefroren", sagt Christina Färber. Nach 14 Tagen erfährt sie, dass der erste Versuch erfolgreich war. "Ich hätte nie gedacht, dass es gleich klappt", erzählt die 33-Jährige. Trotzdem bleibt die Angst, das Kind zu verlieren. "Beruhigt war ich erst, als ich die ersten Bewegungen gespürt habe."

Zwei Erfolge

Im Februar 2013 bringt sie ihre Tochter Laura zur Welt. Auch ein zweiter Versuch, für den die restlichen eingefrorenen Eizellen verwendet wurden, ist erfolgreich: Im Juli 2015 wird Söhnchen Luca geboren. Für Christina Färber und ihren Mann Michael ist das Glück perfekt. Dass sie per IVF schwanger geworden ist, wissen nur Verwandte und die engsten Freunde. "Nicht, weil ich ein Problem damit hätte, sondern weil das Thema noch nicht so präsent ist", sagt sie.

Jedes Kind ist ein Wunder. Aber für Christina und Michael sind Laura und Luca zwei besonders große Geschenke. Weitere künstliche Befruchtungen möchte das Paar nicht machen. Dennoch schließt es ein drittes Kind nicht aus: "Wer weiß, vielleicht klappt es doch noch einmal auf natürliche Weise", sagt Christina Färber. "Man weiß ja nie, welche Wege die Natur findet."