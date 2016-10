„Medizin“ aus dem Meer

Sie sind klitzeklein und für das menschliche Auge unsichtbar, doch in manchen von ihnen stecken ungeahnte Kräfte: Mikroorganismen wie Bakterien, Pilze und Algen. Japanische Forscher haben etwa ein Bakterium entdeckt, das Kunststoff zersetzt. Andere Untersuchungen haben gezeigt, dass Mikroorganismen Erdöl abbauen sogar die Teilung von Krebszellen verhindern können.

Lösen Bakterien also unser Müllproblem, halten sie die Ozeane sauber und heilen uns eines Tages womöglich? Medizin, Umweltwissenschaften, Krebsforschung - egal wo man hinschaut, momentan herrscht Goldgräberstimmung unter Mikrobenforschern.

Der Bremer Mikrobiologe Frank Oliver Glöckner spricht schneller, wenn er vom Potenzial der Unterwasserwelt erzählt. "In einem Milliliter Meerwasser tummeln sich bis zu einer Million Bakterien. Im Ozean gibt es Mikroorganismen seit Milliarden von Jahren. Da sind Bakterien und Algen dabei, die können Sachen, die wir nicht mal zu träumen wagen", schwärmt er.

Anfang 2012 startete er mit anderen Forschern - Bioinformatikern, Biologen, Ozeanografen und Ethikern - das von der EU getragene "The Ocean of Tomorrow"-Projekt Micro B3. Vier Jahre lang sammelte das Team Mikroben an verschiedensten Stellen des Meeres und suchte darin nach Gensequenzen, die für die Biotechnologie interessant sein könnten.

Bessere Analyse-Methoden

Dass Forscher sich erst in letzter Zeit dem Ozean zuwenden, hat einen Grund. Mitte der Neunzigerjahre etablierten sich Methoden wie Genanalyse und -sequenzierung, die es erlaubten, die DNA der Mikroben zu erfassen. Bis dahin züchteten Wissenschaftler die Kleinstlebewesen unter Laborbedingungen und beobachteten sie - ein langwieriges Verfahren, das oft zu unbefriedigenden Ergebnissen führte. Heute ermöglicht der technologische Fortschritt ein gezielteres Vorgehen. Mit jedem weiteren Fund steigt bei den Forschern die Hoffnung.

Fest steht schon jetzt: Meeresmikroben weisen eine extreme Vielfalt auf. Sie sind enorm anpassungsfähig und haben im Laufe der Jahrtausende sehr ausdifferenzierte Überlebensmechanismen entwickelt. Sie halten hohen Druck aus, können unter extremen Temperaturen überleben und kommen in Gewässern mit unterschiedlichsten Säure- und Laugenwerten und Salzgehalten vor. Das macht ihre Enzyme so vielseitig.

"Im Laufe der vergangenen vier Milliarden Jahre sind Mikroorganismen mit so ungefähr allem fertig geworden, was sie bedroht. Ihre Enzyme haben also viel Erfahrung damit, verschiedenste Substanzen und auch Gifte zu spalten und Nahrung zu zerkleinern. Das macht sie so wertvoll für die Biotechnologie", erklärt Glöckner. Doch warum interessieren sich die Forscher ausgerechnet für die Enzyme?

Enzyme spalten große Nahrungsmoleküle in Stückchen auf und helfen dem Körper dabei, sie zu verdauen. Gleichzeitig entfernen sie Abfallstoffe aus dem Organismus und halten das Immunsystem von Mikroorganismen, Menschen und Tieren gesund. "Die Enzyme mariner Mikroorganismen sind deshalb so spannend, weil sie Stoffe spalten können, die bisher bekannte Enzyme nicht kleinkriegen", erklärt Glöckner.

Ein Beispiel: Greifen Bakterien das Immunsystem des Menschen an, helfen Bakterien auf und in unserem Körper dabei, andere, unerwünschte Bakterien abzutöten. Dazu stellen sie auch Antibiotika her. Pharmafirmen begannen in den Dreißigerjahren, diese Wirkstoffe künstlich herzustellen und retteten damit viele Menschenleben. In den vergangenen Jahren entwickelten jedoch immer mehr Bakterien Resistenzen wegen des hohen Antibiotikaeinsatzes in der Massentierhaltung und in Kliniken.

Experten sprechen bereits vom postantibiotischen Zeitalter und sehen eine Krankheitswelle auf uns zurollen, die wir ohne neue Antibiotika nicht eindämmen können. Aus diesem Grund versuchen Forscher weltweit, neue Wirkstoffe zu finden. So auch Glöckner und sein Team, die bereits Erfolge vorweisen können.

Hoffen auf neue Antibiotika

Ihre Analyse unterschiedlicher Mikroben förderte ein vielversprechendes Bakterium zutage, das auf einem marinen Schwamm lebt und dessen Enzym einen antibiotischen Wirkstoff produziert. Jetzt versuchen die Forscher, diesen künstlich herzustellen. Zunächst soll es in Aquakulturen zum Einsatz kommen. Auch wenn es 15 Jahre dauern kann, bis daraus ein marktfähiges Medikament entsteht, stimmt die Aussicht auf neue Antibiotika hoffnungsvoll.