Putzen für die Demokratie

Alle Bilder anzeigen Schön auf den Tragflügel zielen: Laura Esslinger reinigt mit Hilfe von Olaf Meixler den Rosinenbomber (Foto oben). Ein Bagger hebt am Fuß der sogenannten Hungerharke den Rasen aus (unten li.). Rechts ein Blick ins Cockpit der alten Maschine. © Rittelmann

260 Liter pro Minute schießen durch den Wasserschlauch. Wer die Spritzdüse zum ersten Mal in der Hand hält und unbedarft abdrückt, den katapultiert der hohe Druck ordentlich nach hinten. Verblüfft hänge ich in meinem Sicherheitsgurt am anderen Ende der Hubgondel, und Olaf Meixler kann sich das Lachen nicht verkneifen. "Du musst dich mit vollem Gewicht nach vorne lehnen", rät mir der gelernte Flugzeug-Enteiser und schiebt mich wieder an den Rand des Korbes, den er dicht an das Cockpit des alten Rosinenbombers gesteuert hat. "Und jetzt schön auf den Tragflügel zielen."

Meixler und seine Kollegen sind alte Hasen im Reinigen von Maschinen. Im Winter befreien die Enteiser die Flieger von Eis und Schnee. Dieser Tag aber ist auch für sie besonders: Einmal im Jahr sind sie nicht auf den Landebahnen des Frankfurter Flughafens im Einsatz, sondern spritzen den Dreck von den alten Maschinen der Amerikanischen Luftwaffe ab, die am Luftbrückendenkmal zwischen dem Airport und der Autobahn A5 stehen.

Die Flugzeuge vom Typ Douglas C-47, der sogenannte Rosinenbomber, und Douglas C-54 haben knapp sieben Jahrzehnte auf dem Buckel. "Durch die umstehenden Bäume lagert sich immer wieder Moos auf den Maschinen ab. Und das muss weg", sagt Meixler, während er die silberne Flugzeugschnauze mit einer Bürste schrubbt. Der Aufwand, den er und seine Kollegen betreiben, ist groß. Denn die historischen Maschinen dürfen im Gegensatz zu heutigen Fliegern nur mit Wasser abgespritzt werden, das eine maximale Temperatur von 85 Grad hat. Sonst würde der Lack zu sehr angegriffen, sagt Enteiser Dirk Schnepper. Er hilft mir nach meinem Reinigungseinsatz aus dem Sicherheitsgurt und dem weißen Schutzanzug, der an die Ghostbusters erinnert.

Das Denkmal Das Luftbrückendenkmal besteht aus drei Skulpturen . Neben Frankfurt stehen "Hungerharken" in Berlin-Tempelhof und Celle.

. Neben Frankfurt stehen "Hungerharken" in Berlin-Tempelhof und Celle. Das Mahnmal soll an die Berliner Luftbrücke zwischen 1948 und 1949 erinnern. Damals flogen westliche Alliierte Lebensmittel und andere Güter nach West-Berlin, nachdem die sowjetischen Kräfte den Sektor blockiert hatten.

erinnern. Damals flogen westliche Alliierte Lebensmittel und andere Güter nach West-Berlin, nachdem die sowjetischen Kräfte den Sektor blockiert hatten. Entworfen hat das Denkmal der Architekt Eduard Ludwig. Ursprünglich war es als Einzelstück geplant und stand seit 1951 in Berlin. 1985 kam das Duplikat auf der ehemaligen Rhein-Main Air Base am Frankfurter Flughafen sowie die Nachbildung in Celle dazu.

und stand seit 1951 in Berlin. 1985 kam das Duplikat auf der ehemaligen Rhein-Main Air Base am Frankfurter Flughafen sowie die Nachbildung in Celle dazu. Das Luftbrückendenkmal am Frankfurter Flughafen ist täglich von 8 bis 17 Uhr geöffnet und kann erreicht werden über den Radweg, der am östlichen Flughafenzaun entlang von Mörfelden-Walldorf nach Frankfurt führt. Wer mit dem Auto anreist, nimmt die Ausfahrt "Zeppelinheim/CargoCity Süd". Der Eintritt ist frei. ess

Rosen und Zypressen

Das Schrubben der Maschinen ist an diesem Tag nicht der einzige Programmpunkt. "Das Gelände wird komplett neu bepflanzt", sagt Jörg Machacek, Sprecher des Flughafenbetreibers Fraport. "Wir wollen das Denkmal aufwerten". Die Fraport AG übernehme die Neugestaltung, liefere Bagger, Pflanzen und das Personal dafür. Auch die Enteisungsmaschinen stellt sie für die Flugzeugreinigung zur Verfügung. Außerdem helfen Freiwillige des Vereins Luftbrücke Chapter.

Am Fuß des eigentlichen Luftbrückendenkmals, der sogenannten Hungerharke, steht Frank Cornelius und begutachtet, wie der kleine gelbe Bagger vor ihm einen Teil des Rasens aushebt. "Alles in allem wird das um die 15 000 Euro kosten", rechnet der Fraport-Mitarbeiter vor. Von denen fließe ein Teil etwa in die grundlegende Sanierung des Sockels der Hungerharke. Die alten Platten haben sich mit der Zeit gelöst. Die "überwuchernde Friedhofsbepflanzung" rings um das Denkmal soll Zypressen, Rosen, Geranien und Maigrün weichen. Der Großteil der Arbeiten beeinträchtige den Besucherbetrieb nicht, versichert Cornelius. Nur an wenigen Tagen würden die Eingangstore für einige Stunden geschlossen. Anfang Oktober sollen die Maßnahmen abgeschlossen sein.

Auch wenn die Fraport Gerätschaften und Personal zur Verfügung stellt, ohne die ehrenamtliche Arbeit vieler Helfer wäre sie nicht zu schaffen, sagt Cornelius. Norbert Kadzorra ist einer dieser ehrenamtlichen Helfer. In seinem Blaumann steht der frühere Lufthansa-Techniker einige Meter entfernt und linst in den Innenraum der Maschine. Bei der Reinigung und Neugestaltung mitzuhelfen, findet er wichtig. "Mit der Erhaltung des Denkmals tun wir auch etwas für die Demokratie." Schließlich sei die Versorgung Berlins mit Rosinenbombern über einen Luftkorridor von 1948 bis 1949 eine "riesen Leistung" gewesen. Die Geschichte zeige, "dass wir viel für die Freiheit getan haben und wir auch heute noch viel für sie tun müssen". Vor allem Eltern kämen mit ihren Kindern her, um das Stück deutscher Geschichte zu bestaunen.

Im Inneren der Maschine fällt sein Blick auf die Hinterlassenschaften einiger Vögel, die sich mittlerweile die Turbinen als Nistplätze auserkoren haben. Bei aller Liebe für die historischen Flieger, Kadzorra findet das nicht schlimm. Im Gegenteil: "Ich finde es ganz normal, dass sich die Tiere das aneignen. Daran sieht man, was früher war. Und was heute ist."