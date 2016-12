Teurer Flop: Vorzeigestudie zu Prostatakrebs abgebrochen

Haus & Garten

Sie gehören zur Vorweihnachtszeit wie Plätzchen und Kerzen: die Blumen, die traditionell in den Dezembertagen unsere Wohnungen schmücken. Doch zu den anspruchslosesten Pflanzen gehören sie meist nicht - stattdessen haben sie oft spezielle Ansprüche. So etwa der Weihnachtsstern: "Was der zum… [mehr]