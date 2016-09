Ungeahnter Fund in Konstanz

Sönke Bohnet (links) und sein Kollege bei der Grabung in Konstanz. © dpa

Rettungsgrabung in der Konstanzer Altstadt: Auf dem Bauplatz einer geplanten Synagoge haben Archäologen Funde bis aus dem 11. Jahrhundert entdeckt. So sei beispielsweise eine Bronzegussgrube mit passenden Formen etwa für Kerzenhalter gefunden worden, sagte der Archäologe Sönke Bohnet. In Latrinen stießen die Forscher zudem - neben zahlreichen Kirschkernen - auf Tonscherben aus dem späten Mittelalter, die möglicherweise von einem Schröpfkopf oder von einem Spielzeuggefäß stammen. Die Untersuchungen hätten auch neue Erkenntnisse über die Konstanzer Landgewinnung während des Mittelalters gebracht, sagte Bohnet.

Frühere Grabungen in dem Stadtgebiet in der Nähe des Seeufers hätten ergeben, dass die Bebauung dort im Vergleich zu anderen Gebieten erst verhältnismäßig spät eingesetzt habe. Die neuen Funde wiesen nun aber darauf hin, dass die Landgewinnung doch bereits im 12. Jahrhundert begonnen und sich dann schrittweise ins Seeufer hinein gezogen habe. Die Grabungen auf dem Bauplatz laufen noch bis Ende September; anschließend kann mit dem Bau der Synagoge begonnen werden. Im vergangenen Jahr hatte der Gemeinderat der Stadt beschlossen, das Anwesen ohne finanzielle Gegenleistung auf die Israelitische Religionsgemeinschaft (IRG) Baden zu übertragen. dpa