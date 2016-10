Vitamine für mehr Unabhängigkeit von Erwachsenen

8,5 Prozent der Jugendlichen in Berlin leiden an starkem Übergewicht. © dpa

Noch immer Pommes und Cola: Es gibt Jugendliche, bei denen all die Aufklärung über gesunde Ernährung nicht gefruchtet hat. Kampagnen, die speziell auf die Werte ihrer Altersgruppe setzen, zeigen zumindest kleine Erfolge.

Speziell auf sie zugeschnittene Ernährungskampagnen sind bei Jugendlichen wirksamer als die, die nicht für sie konzipiert wurden - zumindest ein bisschen. Das schreiben US-Psychologen um Christopher Bryan von der University of Chicago in der Fachzeitschrift "Proceedings" (zu Deutsch: "Verfahren") der US-nationalen Akademie der Wissenschaften ("PNAS"). Man müsse an Werte appellieren, die bei Heranwachsenden besonders stark ausgeprägt sind - beispielsweise soziale Gerechtigkeit. Generelle Informationen über gesundes Essen bringen den Forschern zufolge wenig.

Sie hatten Achtklässlern Texte gegeben, in denen Methoden der Lebensmittelindustrie angeprangert werden - etwa, dass die Konzerne auf Verpackungen den Anschein erwecken, ungesunde Lebensmittel seien gesund. Bei einer Schulfeier kurz darauf griffen diese Schüler etwas seltener zu ungesunden Lebensmitteln und Getränken als ihre Altergenossen, die allgemeiner oder gar nicht informiert wurden.

"Eine wesentliche Einschränkung der aktuellen Theorien in der Verhaltensforschung ist ihre Unfähigkeit, Strategien zu bieten, die verinnerlichte Veränderungen bei jugendlichen Ernährungsvorlieben hervorbringen", schreiben die Forscher. Psychologische Vorgehensweisen, die bei Kindern fruchteten, blieben bei Pubertierenden erfolglos. Deshalb entschieden sich Bryan und seine Kollegen dafür, spezifisch jugendliche Werte anzusprechen.

Ihre Versuche führten die Psychologen in zwei aufeinanderfolgenden Jahren an Schülerinnen und Schülern der achten Klasse einer Middle School (Mittelschule) in Texas (USA) durch. Insgesamt waren 536 Jugendliche beteiligt. Ein Teil von ihnen sollte Zusammenfassungen von journalistischen Texten lesen. In den Artikeln ging es um Methoden der Lebensmittelindustrie. Darum, dass sie Produkte herstellt, die ein gewisses Suchtpotenzial haben. Oder dass sie mit ihrer Werbung vor allem Kinder und arme Menschen ansprechen will. Ein weiterer Teil der Schüler erhielt neutrale Informationen über Gesundheit und Ernährung, einige Schüler bekamen keine Informationen zu dem Thema.

Artikel wirken

Per Fragebogen fanden die Forscher heraus, dass die journalistischen Artikel Wirkung zeigten: Die Schüler, die sie gelesen hatten, stimmten unmittelbar danach in höherem Maße als die übrigen Schüler Aussagen wie den folgenden zu: "Wenn ich gesund esse, fühle ich, dass ich die Kontrolle über meine Ernährungsgewohnheiten übernehme", "wenn ich gesund esse, trage ich meinen Teil dazu bei, Kinder zu schützen, die von Lebensmittelunternehmen gesteuert werden", "ich respektiere gesunde Esser mehr als ungesunde Esser." Der erste Satz spricht die Unabhängigkeit gegenüber Erwachsenen an, der zweite die soziale Gerechtigkeit und der dritte den sozialen Status.

Die Nagelprobe aber war einen Tag nach der Befragung eine Feier, bei der sowohl eher ungesunde Lebensmittel wie Kekse und Softdrinks sowie eher gesunde wie Obst und Wasser angeboten wurden. Die Feier war Wochen zuvor vom Schuldirektor angekündigt worden, damit die Schüler keinen Zusammenhang mit den Befragungen vermuteten. Dabei wählten die Jugendlichen, die die journalistischen Artikel gelesen hatten, im Durchschnitt 2,13 ungesunde Portionen, die übrigen Schüler jedoch 2,3. Dabei machte es keinen Unterschied, ob Schüler allgemeine Informationen über Gesundheit und Ernährung oder gar keine erhalten hatten.

Laut der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) in Köln sind rund 15 Prozent der Kinder und Jugendlichen in Deutschland übergewichtig. Das sind fast zwei Millionen Drei- bis 17-Jährige. Nach Angaben der Arbeitsgemeinschaft Adipositas im Kinder- und Jugendalter in Berlin leiden 8,5 Prozent der 14- bis 17-jährigen Berliner an starkem Übergewicht mit krankhafter Veränderung des Stoffwechsels. Die gesundheitlichen Folgen sind der BZgA zufolge Veränderungen der Blutwerte, geringere körperliche Fitness sowie schnellerer Verschleiß von Gelenken. Als Ursachen gelten fett- und zuckerreiche Ernährung, zu wenig Bewegung, zu wenig oder unregelmäßiger Schlaf, Stress und zum Teil auch die Erbanlagen. dpa