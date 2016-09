Von Insel zu Insel hinaus in die Welt

Über Indonesien eroberten die Vorfahren dieses Satinvogels die Welt. © dpa

Heute gibt es etwa 5000 Arten von Singvögeln auf der Erde. Ihre Vorfahren stammen aus Australien. Vermutlich gelang ihnen die Ausbreitung über den Globus nur mit Hilfe von Inseln.

Singvögel hüpften wohl von Insel zu Insel, als sie sich vor Jahrmillionen von Australien nach Asien und dann um die ganze Welt ausbreiteten. Die Inseln der Wallacea-Region zwischen Australien und Asien halfen den Singvögeln dabei, den Ozean zu überwinden, berichten US-Forscher im Fachblatt "Nature Communications".

Die Singvögel stellen die artenreichste Gruppe innerhalb der Vögel dar. Vertreter von etwa 5000 Arten trällern heute auf der Welt. Aufgrund von Fossilien-Funden und genetischen Untersuchungen nehmen viele Experten an, dass die Singvögel in Australien entstanden. Wann das genau war und wie sich die Vögel von dort um die Welt ausbreiteten, ist unter Fachleuten jedoch umstritten.

Robert Moyle von der Universität von Kansas und seine Mitarbeiter analysierten nun das Erbgut von 104 Singvogel-Arten. Sie repräsentieren zusammen etwa 70 Prozent aller Singvogel-Familien, so die Forscher. Sie rekonstruierten mit Hilfe der genetischen Daten die Verwandtschaftsbeziehungen und ermittelten, wie alt die jeweilige Spezies ist.

Demnach entstanden die Singvögel in Australien, und zwar vor etwa 33 Millionen Jahren während des Eozäns, einem Zeitintervall der Erdgeschichte. Zu diesem Zeitpunkt lagen tausende Kilometer zwischen Australien und dem nächsten Kontinent. Neue Arten entstanden folglich zunächst in Australien, ab einem Zeitpunkt vor etwa 28 Millionen Jahren. Dieser Prozess beschleunigte sich vor etwa 23 Millionen Jahren. Die "Artenexplosion" fiel zeitlich mit dem Auftauchen neuer Inseln in der Wallacea-Region zusammen, berichten die Wissenschaftler. Die Wallacea ist ein Übergangsgebiet zwischen Australien und Asien, in dem Tierarten beider Kontinente zu finden sind.

Jünger als gedacht

"Unseren Schätzungen zufolge sind die Singvögel nur halb so alt wie bisher angenommen. Sie entwickelten sich demnach in einer ganz anderen geologischen Landschaft als zuvor gedacht", erläutert Mitautor Carl Oliveros. "Das stellt auch vorherige Hypothesen zur Ausbreitung der Singvögel nach Afrika über Landmassen im Indischen Ozean infrage, denn die Landmassen lagen zu dem Zeitpunkt, den wir für die Diversifizierung annehmen, unter Wasser."

Auch die Insel Neuguinea habe anders als bisher angenommen vermutlich keine Rolle für die frühe Aufspaltung der Singvogel-Arten gespielt. Die große Artenvielfalt dort sei vielmehr darauf zurückzuführen, dass die Insel als Rückzugsgebiet für Spezies gedient hat, die in Australien entstanden waren, aber dort aufgrund von veränderten Umweltbedingungen nicht mehr leben konnten. Heute sind Singvögel - abgesehen von der Antarktis - rund um den Globus zu finden. Zu ihnen gehören bekannte und verbreitete Arten wie Krähen und Spatzen, Gesangskünstler wie Leierschwänze oder die Nachtigall sowie die Familie der Rabenvögel. dpa