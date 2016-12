Wenn die Evolution auf die Tube drückt

Weihnachtsbotschaft auf dem Petersplatz

Rom. Die Liste der Schauplätze von Krieg, Terror, Gewalt und Leid auf der Welt ist lang. In seiner Weihnachtsbotschaft appelliert Papst Franziskus an Konfliktparteien, mahnt die Achtung von Menschenrechten an und wünscht der Welt eines: Frieden. [mehr]