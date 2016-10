Stockholm (dpa) - Der Nobelpreis für Medizin geht in diesem Jahr an den Japaner Yoshinori Ohsumi für die Entdeckung des Autophagie-Mechanismus. Dieser spielt bei der Zersetzung von Zellbestandteilen eine Rolle. Das teilte das Karolinska-Institut in Stockholm mit. Die Auszeichnung ist mit umgerechnet 830 000 Euro dotiert. Ohsumi «entdeckte und erforschte Mechanismen, die der Autophagie zugrunde liegen. Dabei handele es sich um einen Prozess, um Zellkomponenten abzubauen und zu recyceln, hieß es vom Institut.