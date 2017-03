Fotostrecke

Hockenheim: Großhans bei Spargelernte vorn

Der erste Spargel des Jahres 2017 ist geerntet. Am Montag startete Steffen Großhans in die Spargel-Saison. Zusammen mit einem Landwirt aus Bayern und zwei aus Norddeutschland gehört er zu den Gewinnern im Rennen um den ersten Spargel. Das erste baden-württembergische "weiße Gold" kommt in diesem Jahr damit aus der Rennstadt. Möglich macht's eine Bodenheizung.