Drama Männerschnupfen

Mannheim. Herr Buchenau, gibt es den Männerschnupfen wirklich?

Peter Buchenau: Ja, auf alle Fälle gibt es den. Sonst würden wir ja kein Stück darüber machen. Beim Mann ist eine Erkältung nicht einfach eine Erkältung, sondern er ist natürlich todsterbenskrank.

Was unterscheidet ihn vom Frauenschnupfen?

Buchenau: Frauen sind schlicht immun dagegen.

Aha.

Buchenau: Im Prinzip geht es um die Jagd nach Anerkennung. Wenn der Mann als starkes Geschlecht krank ist und Schwäche zeigt, wünscht er sich, dementsprechend bemuttert zu werden und Anerkennung zu erfahren für seine Krankheit.

Manche sagen, die Schuld für das Phänomen Männerschnupfen liegt bei der Mutter - natürlich der Mutter des Mannes.

Buchenau: Ja sicherlich. Wir werden natürlich durch die Erziehung geprägt und verhätschelt, das ist eine klare Geschichte, denn die Mutter will ja immer grundsätzlich etwas Gutes für ihren Jungen. Die Mädchen müssen hingegen ihren Mann stehen. Insofern haben die Jungen da einen Vorteil gegenüber den Mädchen.

Ich habe zwei Söhne. Kann ich irgendetwas unternehmen, dass die beiden später keinen Männerschnupfen entwickeln?

Buchenau: Überhaupt nicht. Das wird kommen. Da können Sie machen, was Sie wollen: Das wird passieren, denn das liegt ja in den Genen verankert. Dieses Erbe reicht 400 000 Jahre zurück bis in die Steinzeit. Da musste ein erkälteter Mann in der Höhle bleiben.

Wieso?

Buchenau: Stellen Sie sich einfach mal folgende Situation vor: Sie gehen raus als Mann, auf die Jagd. Und gerade in dem Moment, in dem sie das Wild schießen wollen, machen sie einen Nieser. Das Wild ist weg. Im Rahmen der Gruppendynamik in der Steinzeit wurden daher die kranken Männer dazu "verdonnert", in der Höhle zu bleiben.

Sind Männer tatsächlich schmerzempfindlicher als Frauen?

Buchenau: Da gibt es eine Studie der US-amerikanischen Akademie der Wissenschaften (PNAS) aus dem Jahr 2011, die genau das belegt. Und zwar liegt es am männlichen Sexualhormon Testosteron. Je höher der Testosteronspiegel, desto schmerzempfindlicher ist die Person.

Was raten Sie Männern mit Männerschnupfen?

Buchenau: Sich gut pflegen lassen.

Und was raten Sie Frauen mit einem Mann mit Männerschnupfen?

Buchenau: Das Haus zu verlassen.

Das widerspricht sich aber.

Buchenau: Ja, ja. Das ist dieser Konflikt, den wir im Kabarett aufzeigen. Aber ich sage auch: Männerschnupfen geht vorbei.

Haben Sie oft Männerschnupfen, Herr Buchenau?

Buchenau: Oh ja. Muss ich ja. Ich muss ihn schließlich spielen. Morgen habe ich zum Beispiel Generalprobe, und das ist wirklich eine schwierige Situation. Ich kann Ihnen sagen, wenn ich in diese Rolle reingehe, ich fühle mich den ganzen Tag krank.

Wie hält Ihre Frau das aus?

Buchenau: Das ist ja das frappierende. Meine Frau ist vom gesundheitlichen Fach, und da werde ich einfach links liegen gelassen in der Situation.

Sie Armer!

Buchenau: Genau. Ich habe da gar keine Chance, Mitleid zu erhaschen.