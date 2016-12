Mahlzeit und vergangene Zeiten

Betreuung rund um die Uhr - in einer Pflegeeinrichtung ist der Tag strukturiert. Im Seniorenzentrum Schwetzingen zählt dennoch jeder Bewohner einzeln. Protokoll eines ganz normalen Tages.

6.03 Uhr: Die Frühschicht beginnt. Mit einem starken Kaffee in der Hand fliegt Altenpflegerin Petra Szyszka über Listen. Sie geben für jeden der 78 Bewohner wieder, was außerhalb der Routine geschah. Eigentlich müsste Szyszka nur das Protokoll der Nacht lesen. "Aber ich möchte wissen, was seit meinem letzten Schichtende passierte", sagt sie. Frau W fühlte sich nicht wohl, Herr M. hatte einen Streit mit einem anderen Bewohner, liest sie. Seit 2008 ist sie Pflegefachkraft.

6.15 Uhr: Szyszka richtet die Medikamente in bunten Plastikbechern. "Jeder Tag ist neu, jeder Tag anders", sagt sie. Vier Kolleginnen teilen sich die Frühschicht auf der Station. An einem Klemmbrett sind unter ihren die Namen der Bewohner eingeteilt. Draußen ist es dunkel, als die Frauen mit wäschebeladenen Wägelchen ausschwärmen, um den Tag für die Bewohner beginnen zu lassen.

Pflegereform Zum 1. Januar 2017 ändert sich durch das Pflegestärkungsgesetz II einiges. Das Wichtigste:

einiges. Das Wichtigste: Die Einstufung in die Pflegestufen 0 bis 3 ist Vergangenheit. Künftig gelten die Pflegegrade 1 bis 5.

1 bis 5. Menschen, die bereits eine Pflegestufe haben, wird automatisch der neue Pflegegrad zugewiesen.

der neue Pflegegrad zugewiesen. Das Bundesgesundheitsministerium sichert allen Pflegebedürftigen einen Bestandsschutz für ihre derzeitigen Leistungen zu. tö

6.30 Uhr: Intimpflege, neue Einlagen, Bettwäsche wechseln, Haare richten und die Bewohner ankleiden bestimmen die nächsten drei Stunden. Frau W. wird ihr Zimmer heute nicht verlassen. Sie fühlt sich nicht wohl. Andere sind Langschläfer. "Wir versuchen, sie erst später zu wecken", sagt Heidrun Pichler, Leiterin der Station 1. Bettlägerige und Kranke werden im Zimmer versorgt. Alle anderen kommen nach und nach frisch gemacht in den zentralen Ess- und Wohnbereich.

8 Uhr: Frühstück. Wer kann, schlurft selbst in den Speiseraum oder treibt mit dem Fuß seinen Rollstuhl voran. Andere werden geschoben - auch Bewohner, die nur noch liegen können und künstlich ernährt werden. Szyszka streichelt Frau K. über den Arm. "Gut geschlafen?", fragt sie, bevor sie sich neben sie setzt und ihr löffelweise einen Frühstücksbrei gibt. Frau M. (82) freut sich über den dampfenden Kaffeebecher vor sich. Verkäuferin war sie, "bei Konsum" sagt sie stolz.

9 Uhr: Die letzten Frühstücksesser sitzen noch, andere wollten zurück aufs Zimmer. Zwei Männer sitzen gebannt vor einem Fernsehgerät, und lesen Teletext-Informationen aus der Region. Ein Junge ist erwischt worden, weil er mit dem Auto der Mutter Runden über einen Parkplatz drehte. "Sie hat's ihm erlaubt", liest Herr K. ungläubig vor.

10.15 Uhr: Betreuungskraft Andrea Sentivani bittet zur Zeitungsrunde. Auch Herr B. nimmt Platz. Er neckt sich immer wieder mit der 81-jährigen Frau Z. Sie ist sehr schlagfertig. "Ich habe immer gearbeitet", ist auch sie stolz auf das Lebenswerk. "In der Pauserei bei AEG", fügt sie hinzu. Beruf und Unternehmen kommen wie Grüße aus vergangener Zeit.

10.25 Uhr: Andrea Sentivani liest aus der Zeitung vor. In Schwetzingen habe es einen Einbruch gegeben. "Oh", nehmen Frau Z. und Herr B. Anteil. Die Straße, in der es passiert ist, kennen sie gut. Die Beschäftigungskraft - die Krankenkassen bezahlen nach Paragraf 87 b des Sozialgesetzbuchs eine Kraft für 20 Bewohner - schlägt ein Rätsel vor: Sprichwörter vervollständigen. "Hat Gold im Mund", sagt sie und schaut fragend in die Runde. Frau R., die die Zeitungsrunde bislang eher passiv begleitete, scheint hellwach. "Morgenstund" formuliert sie laut hörbar. Ein dickes Lob erfreut sie.

11.30 Uhr: Mittagessen. Herr L. hat heute Geburtstag. Als alle schliefen, hat der Nachtdienst vor seinem Zimmer eine bunte Girlande angebracht. An seinem Essplatz stehen Blumen. Alle zusammen singen ihm ein Ständchen, auch Frau W., der es nun etwas besser geht. L. ist sichtlich gerührt - und verspricht im Stehen, an Heiligabend eine Rede zu halten. Die Weihnachtsfeier ein paar Tage zuvor musste ausfallen, weil der Norovirus sich auf der Station ausgebreitet hatte.