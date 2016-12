„Nicht immer nur schnell, schnell machen“

Irmgard Häussler aus Mannheim (l.) erhält Unterstützung durch die Caritas-Pflegekraft Christiane Schaertl. Diese legt ihr Kompressionsstrümpfe an und gibt ihr eine Insulinspritze. © Rinderspacher

Mannheim. Kurz vor sieben Uhr. Draußen ist es noch dunkel. Im Domizil der katholischen Sozialstation an der Minneburgerstraße bereiten fünf Pflegekräfte ihre Frühschicht vor. Wegen Krankmeldungen springt zusätzlich Leiterin Martina Veith ein. Wie so oft in der Erkältungszeit. Die Touren mit 90 Einsätzen hat sie am Abend zuvor ausgetüftelt. Christiane Schaertl hat für ihren morgendlichen Dienst 14 Hausbesuche zugeteilt bekommen: Neun Senioren brauchen Hilfe beim Anlegen von Kompressionsstrümpfen, bei fünf Diabetikern muss Blutzucker gemessen und Insulin gespritzt werden, große Körperpflege steht zwei Mal an, außerdem gilt es bei unterschiedlichen Besuchen Medikamente zu verabreichen.

Bevor die Tour beginnt, nimmt Christiane Schaertl hinterlegte Wohnungsschlüssel an sich - "manche hören das Klingeln nicht". Außerdem richtet sie jene Medikamente, die in besonderen Fällen auf der Sozialstation vorgehalten werden. Und dann noch schnell ein Blick ins "Übergabebuch".

Für ihren ersten Besuch braucht Christiane Schaertl kein Auto, sie läuft zum gegenüberliegenden Caritas-Pflegeheim, dem "betreutes Wohnen" angegliedert ist: "Hier kann ich tun und lassen was ich will", erzählt ein 89-Jähriger, der seit einer schweren Thrombose Kompressionsstrümpfe tragen muss. "Damals hätte ich mir am liebsten das Bein abhacken lassen, solche Schmerzen hatte ich." Das sei glücklicherweise Vergangenheit. "Viele Ältere können sich nicht mehr richtig nach vorn bücken", schildert Christiane Schaertl, warum das Anlegen ärztlich verordneter Stützstrümpfe zu den Klassikern bei der Behandlungspflege gehört. Mal dienen Tücher mit gleitfähiger Oberschicht, dann wieder Formgestelle als Anziehhilfe.

Pflegereform Zum 1. Januar 2017 ändert sich durch das Pflegestärkungsgesetz II einiges. Das Wichtigste:

einiges. Das Wichtigste: Die Einstufung in die Pflegestufen 0 bis 3 ist Vergangenheit. Künftig gelten die Pflegegrade 1 bis 5.

1 bis 5. Menschen, die bereits eine Pflegestufe haben, wird automatisch der neue Pflegegrad zugewiesen.

der neue Pflegegrad zugewiesen. Das Bundesgesundheitsministerium sichert allen Pflegebedürftigen einen Bestandsschutz für ihre derzeitigen Leistungen zu. (tö)

Früher war die Caritas-Mitarbeiterin mit reichlich Papier unterwegs. Doku-Mappen liegen inzwischen nur noch in den Wohnungen aus - darin zeichnet die Pflegekraft jede Verrichtung mit ihrem "Kürzel" ab. Ansonsten ist mobile Datenerfassung selbstverständlich: Per Klick wird mit dem Smartphone festgehalten, wann ein Hausbesuch beginnt und endet. Zeiten sitzen auch im Nacken. "Früher lief alles gemütlicher."

Heute gibt es Vorgaben. Stationsleiterin Martina Veith nennt Zahlen: In fünf bis sieben Minuten sollten Kompressionsstrümpfe angelegt sein. Fünf Minuten sind für Blutzucker-Messen und Insulinspritzen vorgesehen.

Wöchentlicher Badetermin

"30 Minuten habe ich fürs Baden", sagt Christiane Schaertl, als bei einer 85-Jährigen die große Körperpflege in der Wanne und das Vorsortieren von Medikamenten für sieben Tage anstehen. Die Seniorin wartet bereits im Morgenmantel. Dass sie wieder den Rücken "geschrubbt" bekommt, findet sie wunderbar - "eine Wohltat". Den wöchentlichen Badetermin schätzt die seit 26 Jahren allein lebende Witwe auch als Möglichkeit, all das loszuwerden, was ihr im Kopf rumgeht. Gehen kann sie wegen einer Hüft-OP und Nervenschädigungen in den Beinen nur schwer - "und mein Schwindel nimmt auch zu". Am meisten plagt sie jedoch die Angst, "dass ich irgendwann ins Heim muss". Die Mittachtzigerin ohne Kinder und Angehörige hofft mit Unterstützung der Sozialstation, im vertrauten Zuhause bleiben zu können. "Im Kopf bin ich noch klar - und den Humor lasse ich mir nicht austreiben ." Christiane Schaertl nickt bestätigend.

Auch diesmal ist knapp eine Stunde statt der vorgegebenen 30 Minuten rum, als sie zur nächsten Patientin, einer insulinpflichtigen Diabetikerin, aufbricht. "Man kann nicht immer nur schnell, schnell machen - vor allem wenn man nicht täglich kommt." Die 54-Jährige weiß, dass manche ihrer betreuten Senioren Ansprache so nötig brauchen wie Tabletten. Und sie kennt das Problem, wenn Wohnungen in oberen Etagen zum Gefängnis werden, weil ein Fahrstuhl fehlt. Solche Mietshäuser kennt sie einige.

Bei Einsätzen gilt es auch einzuschätzen, ob der Alltag noch bewältigt wird. Anzeichen, dass selbst reduzierte Abläufe überfordern, seien vielfältig. Manchmal verschwinden Medikamente, erzählt die mobile Schwester, "und später tauchen sie unter Stapeln auf". Und wenn beim vereinbarten Duschen kein sauberes Handtuch zu finden ist, könne dies ebenfalls ein Alarmsignal sein. Problematisch werde es meist dann, wenn sich keine Angehörigen regelmäßig kümmern. "Wir sind ja nur zu bestimmten Einsätzen da."

Die erfahrene Pflegekraft weiß, dass die gefürchtete Demenz nicht zwangsläufig mit Lebensjahren verknüpft ist - auch wenn das Alter als größter Risikofaktor gilt. "Queen Mum", wie Hausbewohner eine allein lebende 94-Jährige nennen, macht das Herz zu schaffen, hört schlecht, sieht kaum noch - "sie hat aber alles im Griff", sagt eine befreundete Haushaltshilfe. Stolz berichtet die geistig agile Seniorin: "Es dauert morgens zwar eine Stunde - aber ich mache mich allein fertig." Nur an dem widerspenstigen Material der Kompressionsstrümpfe scheitert sie - "aber dafür kommt ja glücklicherweise die Sozialstation".

Kurz vor 12 Uhr endet für Christiane Schaertl die Morgentour - aber nicht ihr Arbeitstag. Am späten Nachmittag geht es mit der Spätschicht weiter.