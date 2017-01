Sucht-Experten: Zahlen führen in die Irre

Mannheim/Stuttgart/Berlin. Kiffen statt büffeln: Wenn es nach den Zahlen der Landeskriminalämter und Innenministerien geht, scheinen sich Schulen immer mehr zu Orten des Drogenkonsums zu entwickeln. Rauschgiftdelikte haben dort massiv zugenommen. In Baden-Württemberg ist der Anstieg besonders gravierend. Innerhalb von nur vier Jahren hat sich die Zahl der Fälle von 348 (im Jahr 2011) auf 939 (im Jahr 2015) nahezu verdreifacht. In Rheinland-Pfalz und Hessen sieht es nicht ganz so dramatisch aus, doch auch dort ist ein Anstieg zu beobachten. Nur das Saarland meldet einen Rückgang. Doch es gibt Kritik an den Zahlen - und an den Schlüssen, die daraus gezogen werden.

"Wir verwahren uns gegen die Aussage, es habe eine Verdreifachung von Drogendelikten an Schulen gegeben", sagt Christa Niemeier von der Landesstelle für Suchtfragen in Stuttgart, im Gespräch mit dieser Zeitung. Die Daten aus der Kriminalstatistik zweifelt die Referentin für Suchtfragen nicht an - wohl aber die Rückschlüsse, die daraus gezogen werden. "Wenn in einem Jahr mehr Polizeikontrollen an Schulen stattfinden, kann das die Zahlen sehr schnell verändern." Und sie betont: "Wir wissen, dass heute mehr kontrolliert wird als früher."

Noch dazu müssen die Täter nicht unbedingt die jeweilige Schule besuchen, wie Hans Joachim Abstein, Vorsitzender der Landesstelle für Suchtfragen bereits im September nach Bekanntwerden der Zahlen für Baden-Württemberg erklärte: "Wenn auf einem Schulhof außerhalb der Schulzeiten kontrolliert wird, muss das nicht zwangsläufig etwas mit den Schülerinnen und Schülern zu tun haben." Sein Rückschluss: "Verkürzte Informationen können schnell in die Irre führen."

Gleichwohl wollen die Experten nicht bestreiten, dass es Probleme gibt. Die Drogenbeauftragte der Bundesregierung, Marlene Mortler (CSU), sieht die "gesellschaftliche Verharmlosung von Cannabis" als großes Risiko für junge Menschen. Auch Adrian Steier-Bertz vom Drogenverein Mannheim bestätigt: "Wir beobachten, dass es viele Fehlinformationen über Cannabis gibt." Und das bayerische Innenministerium betont: "Die illegalen Angebote richten sich in ihrer Aufmachung als Spaß- und Lifestyle-Produkte geradewegs an die internetaffine Jugend" - und meint damit im Web erhältliche Badesalze und Kräutermischungen, die auch Cannabinoide enthalten.

Suchtpräventionsprogramme informieren Schüler über neue wie alte Gefahren. Dass sich aus den steigendenden Drogendelikt-Zahlen an Schulen nun ableiten lässt, dass Vorbeugung versagt hat, will Adrian Steier-Bertz so nicht stehen lassen. "Es gibt einige sehr gute Programme, die auch wissenschaftlich untersucht sind."

Suchtvereinbarungen an Schulen

Die Schulen müssten das Problem ernst nehmen, betont der Drogenberater. "Wir sind zwar nicht mehr an dem Punkt wie vor zehn Jahren, als es noch Direktoren gab, die sagten: ,Bei uns gibt es keine Drogen.'" Dennoch bleibe viel zu tun. Wichtig ist seiner Ansicht nach, dass sich Schulen mit Experten vernetzen. Lehrer müssten für Suchtprävention sensibilisiert werden. Sein Wunsch: Jede Schule sollte eine Suchtvereinbarung haben, in der auch festgeschrieben werde, dass drogenabhängige Schüler Hilfe statt einen Schulausschluss bekommen.

Dass dies nicht überall der Fall ist, weiß Clara Spies, Stadtschülersprecherin Mannheim und Mitglied im Landesschülerbeirat für den Regierungsbezirk Karlsruhe. Die 18-Jährige kennt Jugendliche, die wegen Rauschgiftkonsums von der Schule geflogen sind. Drogen seien weit verbreitet, berichtet sie. "Das fängt schon in der 9. Klasse an, mit Alkohol und Marihuana." Ihrer Meinung nach hilft da nur eins: "Jeder muss wissen, wie gefährlich das ist."