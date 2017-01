Ein kleiner Garten für den Tisch

Zum Anlegen eures Mini-Gartens braucht ihr: eine Pflanzschale, kleine Pflanzen (zum Beispiel Bonsai, Fettpflanzen, Sukkulenten), Moos, Blumenerde, Steine, Deko-Kies, große Kamin-Streichhölzer, eine Kombizange oder einen Seitenschneider, eine Heißklebepistole oder Holzleim, Acrylfarbe, Pinsel und Mini-Möbel je nach Geschmack.

Euren kleinen Garten könnt Ihr natürlich nach Lust und Laune gestalten. Auch Kindern macht das Anlegen ihres eigenen kleinen Deko-Gartens einen Riesenspaß. Einfach der Fantasie mal freien Lauf lassen und sich den Traumgarten erschaffen.

Zuerst die Mitte der Pflanzschale mit Steinen auslegen, damit sich keine Staunässe bildet. Die Ränder der Schale mit frischem Moos verzieren und in die Mitte frische Blumenerde geben. Die kleinen Pflanzen vorsichtig aus ihren Töpfchen herausnehmen und in die Blumenerde einpflanzen. Ich habe mir dafür zum Beispiel ein kleines Bäumchen - ähnlich einem Bonsai, nur günstiger - gekauft. Dieser wird der Mittelpunkt meines kleinen Gartens, um ihn herum setze ich die kleinen Fettpflanzen. Die Räume zwischen den Pflanzen immer wieder mit Moos oder Blumenerde auffüllen.

Deko-Kitchen Hallo, ich bin Esther aus Heidelberg . Ich bastle seit meiner Kindheit, und habe später, von meiner Mutter beeinflusst, meine Leidenschaft fürs Dekorieren entdeckt. Ich bin ein Fan von schönem Papier.

. Ich bastle seit meiner Kindheit, und habe später, von meiner Mutter beeinflusst, meine entdeckt. Ich bin ein Fan von schönem Papier. Meine Begeisterung am handwerklichen Arbeiten hat wohl von meinem Vater abgefärbt. In Kombination mit meiner Ausbildung zur Grafik- und Web-Designerin ergibt das die perfekte Voraussetzung für meine geliebten DiY-Projekte (Do it yourself heißt: Mach es selbst).

Seit 2014 veröffentliche ich meine Deko-Ideen in meinem YouTube-Kanal "Deko-Kitchen - Schöne Dinge einfach selber machen" . Weil es ohne dazugehörigen Blog nicht geht, kam bald deko-kitchen.de dazu.

veröffentliche ich meine Deko-Ideen in meinem . Weil es ohne dazugehörigen Blog nicht geht, kam bald deko-kitchen.de dazu. So kann ich bastelbegeisterten Menschen als Inspirationsquelle mit Schritt-für-Schritt-Anleitungen dienen. Mein Ziel ist, dass jeder ein Erfolgserlebnis hat und die Projekte auch mit weniger Bastelerfahrung umgesetzen kann.

mit Schritt-für-Schritt-Anleitungen dienen. Mein Ziel ist, dass jeder ein hat und die Projekte auch mit weniger Bastelerfahrung umgesetzen kann. Bloggen ist nun mein Hauptberuf geworden. Für die Zukunft plane ich neue, spannende Projekte!

Als Dekoration habe ich verschiedene, schöne Steine genommen und sie zwischen die Pflanzen gesetzt. Damit baut man sich eine individuell gestaltete Landschaft auf. Mit kleinen Dekosteinen habe ich dann noch einen "Weg" zwischen den Pflanzen ausgelegt.

Da in meinem Garten ein kleiner Zaun nicht fehlen darf, habe ich diesen aus längeren Kaminhölzern gezimmert: Die Stäbe mit einer Kombizange oder einem Seitenschneider auf acht oder zehn Zentimeter Länge kürzen. Die längeren Stäbe werden die Stäbe, die man am Ende in die Erde steckt, die kürzeren dienen als Verbindungsstäbe. Zum Kleben am besten eine Heißklebepistole oder Holzleim verwenden. Am Ende habe ich den Mini-Zaun weiß angemalt und an der gewünschten Position eingesetzt. Natürlich könnt ihr auch kleine Tische oder Stühle für euren Garten basteln.