Aufstieg ins nächste Level: die „Gamifizierung“ der Arbeitswelt

Der Fortschrittsbalken aus Computerspielen oder sozialen Netzwerken wie Xing lässt sich auch ins Berufsleben, zum Beispiel auf Projekte, übertragen. © dpa

Berlin. Ein großes Online-Rollenspiel wie "World of Warcraft" richtig zu lernen, ist fast Arbeit: eine ganze Welt voller Gegner mit Stärken und Schwächen. Dazu kommen zahlreiche Zaubersprüche, alle mit unterschiedlichen Eigenschaften. Mitspieler, die organisiert werden wollen. Millionen von Spielern machen sich freiwillig diese Mühe - und haben Spaß dabei. Wäre es nicht toll, wenn die Arbeit und andere lästige Tätigkeiten ebenso viel Spaß machen würden? Das ist die Idee hinter Gamifizierung oder Gamification im Berufsleben.

Dabei werden kleine Tricks und Mechanismen, mit denen Computerspiele ihre Nutzer motivieren und erziehen, in die reale Welt und ins Berufsleben übertragen. "Im Prinzip funktioniert das überall, wo menschliche Verhaltensweisen beeinflusst werden sollen", sagt Mario Herger, der verschiedene Unternehmen beim Einsatz von Gamification für Kunden und Mitarbeiter berät.

Belohnungen für Erreichtes

Gamifizierung – Spielifizierung Gamifizierung oder Gamification leitet sich ab vom englischen Wort "game" für Spiel. Gelegentlich wird auch der deutsche Begriff "Spielifizierung" benutzt. Bei der Gamifizierung geht es darum, spieltypische Elemente in spielfremde Zusammenhänge zu übertragen. Das beschränkt sich nicht nur auf die Berufswelt, auch deren Einsatz im schulischen Kontext wird beispielsweise diskutiert. Bei der Gamifizierung werden Handlungen oder Leistungen aus der realen Welt mit virtuellen Punkten/Preisen belohnt.

"Die Idee ist im Grunde nichts Neues", sagt Herger. "Ränge, Posten oder Statussymbole im Unternehmen sind im Grunde nur Belohnungen für Erreichtes, das gibt es in Spielen auch." Auch außerhalb des Berufslebens gab und gibt es zahlreiche Beispiele für Gamifizierung. Das reicht vom Punkte- oder Meilensammeln der Bonusprogramme von Geschäften und Fluglinien bis zu dem Fortschrittsbalken, mit dem Netzwerke wie Xing und Linkedin ihre Nutzer motivieren, ihr Profil möglichst vollständig auszufüllen.

Auch wenn es sie schon länger gibt, ein Trendthema für die Arbeitswelt ist Gamifizierung erst seit ein paar Jahren. Das liegt zum einen an der Digitalisierung mit ihren Apps und Web-Plattformen, durch die es schlicht mehr Möglichkeiten zum Einsatz solcher Methoden gibt. Der andere Grund ist die Generation der Millenials, die zurzeit auf dem Arbeitsmarkt immer präsenter wird: Zwischen 1980 und 1999 geboren, ist sie mit Computerspielen und ihren Mechanismen aufgewachsen.

"In einem Spiel weißt du immer, was du erreicht hast, was du noch erreichen kannst und wie du besser wirst", erklärt Mario Herger. "Da bekomme ich auch sofort Feedback auf mein Handeln. In Unternehmen und im Job gibt es das in der Regel nicht." Millenials erwarten das aber von ihrem Arbeitgeber, so der Experte - Gamifizierung sei ein Weg, diese Erwartungen zu erfüllen.

Wie diese Gamifizierung genau aussieht, ist von Fall zu Fall unterschiedlich. Für Aus- und Fortbildung setzen viele Unternehmen zum Beispiel schon lange auf komplette Spiele. Möglich ist aber auch, nur Belohnungen wie Trophäen, Abzeichen oder Levelaufstiege aus der Spielwelt zu übernehmen und diese zum Beispiel im Intranet abzubilden.

Nicht immer muss es für spielerisches Arbeiten gleich ein aufwendiges 3D-Spiel oder eine riesige Plattform mit bunten Abzeichen sein. "Gut gemachte Gamification gibt erst einmal die Motivation, sich mit dem jeweiligen Gegenstand zu beschäftigen", erklärt Jan Hense, Professor für Psychologie an der Universität Gießen. Einfach nur Punkte zu vergeben, sei zwar noch keine richtige Gamifizierung. Gemeinsam mit einem Fortschrittsbalken könnten sie jedoch Wunder wirken, weil die Punkte so mit einem Ziel verknüpft werden.

SAP berät Firmen beim Einsatz

Voraussetzung für gute Gamification sei jedoch immer, dass sie zur Zielgruppe und zum Job passt: "Nicht alles funktioniert für alle", so Hense. Schlecht geplant oder umgesetzt, könne Gamification sogar die umgekehrte Wirkung haben: "Die Leute sind natürlich nicht dumm. Wenn jemand das Gefühl hat, dass er durch Gamification manipuliert wird, kann es auch nach hinten losgehen." "Häufiger ist aber vermutlich der Fall, dass sich der Effekt abnutzt", so Hense weiter. So sieht es auch Michael Ameling, Forschungsmanager bei SAP: "Gamification ist als Prozess zu betrachten und nicht als einmalige Implementierung", sagt er. "Welche Spielemechanismen wie eingesetzt werden, sollte nutzer- und domänenabhängig erfolgen, kontinuierlich beobachtet und angepasst werden."

SAP berät andere Unternehmen beim Einsatz von Gamifizierung, setzt die Methoden aber auch intern ein. Wer sich zum Beispiel auf der SAP-eigenen Community-Plattform SCN engagiert, bekommt Punkte oder steigt im Level auf. "Dort hat die Einführung von Gamification zu einer Aktivitätssteigerung von über 300 Prozent geführt", sagt Ameling.

Abseits solcher Beispiele ist Gamifizierung in Deutschland aber noch nicht so weit verbreitet wie anderswo. "Es gibt Länder, in denen Gamification schon einen erheblichen finanziellen Wert darstellt", sagt Ameling. Dazu gehören zum Beispiel die USA: Auszeichnungen aus den Spielelementen tauchen dort sogar in Lebensläufen auf.

Ob das irgendwann auch in Deutschland passiert, ist ungewiss. "Der Einsatz von Gamification in Unternehmenssoftware ist in Deutschland noch sehr eingeschränkt, da viele Regularien eingehalten werden müssen", sagt Ameling. Und auch Psychologe Jan Hense glaubt, dass sich nicht jeder Trick und jede Idee der Gamifizierung durchsetzen wird: "Ich gehe davon aus, dass da wie zum Beispiel beim E-Learning irgendwann eine Phase der Ernüchterung folgt", sagt er. "Es wird aber sicher etwas davon bleiben, ganz verschwinden wird das nicht."