BMW will 40 autonome Fahrzeuge mit Intel und Mobileye testen

Las Vegas (dpa) - BMW will demnächst rund 40 selbstfahrende Fahrzeuge in Europa und den USA auf die Straße bringen. Die Tests mit dem Chipriesen Intel und dem auf Technik für autonomes Fahren spezialisierten Zulieferer Mobileye sollen im zweiten Halbjahr beginnen.

Das sagte Entwicklungsvorstand Klaus Fröhlich am Mittwoch vor Beginn der Technik-Messe CES in Las Vegas. Die drei Unternehmen hatten Mitte 2016 eine Kooperation geschlossen, Intel war am Vortag zusätzlich beim Kartendienst Here von BMW, Daimler und Audi eingestiegen. Intel-Chef Brian Krzanich betonte in Las Vegas, die Partner wollten eine offene Plattform schaffen, auf der auch andere Unternehmen von ihren Forschungsergebnissen profitieren könnten.

Fröhlich enthüllte in Las Vegas außerdem eine Konzeptstudie für den Innenraum eines künftigen autonomen Autos. In ihm sollen unter anderem Informationen für den Fahrer per Hologramm projiziert werden.