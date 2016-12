Eisige Zeiten für Elektronik

Bei besonders niedrigen Temperaturen holen Nutzer das Smartphone am besten nicht öfter als nötig hervor. Denn der Akku büßt dann an Kapazität ein. © dpa

Münster/München. Früher konnte es gefährlich werden, akkubetriebene Geräte großer Kälte auszusetzen. Besonders, wenn Nutzer die noch kalten Akkus zu Hause aufladen wollten: In den ersten Generationen der Lithium-Ionen-Akkus liefen Ladeprozesse dann sehr langsam. Dadurch bestand die Gefahr, dass sich Lithium-Metall in der Zelle absetzt. Schlimmstenfalls konnte das zu Kurzschlüssen oder sogar zu einer Explosion führen. Grund zur Panik gibt es aber nicht mehr: "Das Problem ist technisch schon lange gelöst", sagt Tobias Placke vom Batterieforschungszentrum (MEET) der Universität Münster.

Auch wenn Akkus wegen eisiger Temperaturen nicht mehr explodieren: Kälte und elektronische Geräte vertragen sich immer noch nicht gut. Das betrifft nicht nur Akkus. Bei Smartphones und Tablets können in den Touchscreens die Flüssigkeitskristalle einfrieren. Sie reagieren dann nur träge oder gar nicht mehr auf Berührungen.

Sanftes Anwärmen

Garantie in Gefahr Unter Umständen riskieren Verbraucher auch ihre Garantie, wenn sie ihr Smartphone bei eisigen Temperaturen nutzen. Wasserschäden etwa sind oft ausgeschlossen - was bei Kondenswasserbildung zum Problem werden kann. Auch wenn das Glas springt, sind Schwierigkeiten möglich. Hielten sich Nutzer nicht an Temperaturvorgaben der Hersteller, seien Kälteschäden gemäß den Garantiebestimmungen nicht gedeckt, erklärt Rita Deutschbein vom Telekommunikationsportal "Teltarif.de". Fallen die Temperaturen unter die vorgegebenen Grenzen der Hersteller, hat die Expertin daher einen einfachen Rat: das Mobilgerät ausschalten.

Während bei IPS- und TFT-Bildschirmen Flüssigkeitskristalle verbaut sind, arbeiten in AMOLED-Displays Dioden. Gegenüber Kälte sei diese Technologie widerstandsfähiger, sagt Rita Deutschbein vom Telekommunikationsportal "Teltarif.de". Um das eingefrorene Display wieder benutzen zu können, hilft nur, es langsam und sanft anzuwärmen. Dafür kann man mit der Hand leicht über den Bildschirm streichen. Schädlich ist das Einfrieren nicht. Dennoch ist Kälte nicht ungefährlich für Displays: Deren Glas kann springen. Hüllen, zum Beispiel aus Neopren, können Smartphones vor dem Auskühlen schützen, sagt Deutschbein. Ihr doppelter Nutzen: Sie dämpfen auch Stürze gut ab. Auch am Körper getragen kühlen die Geräte weniger aus.

Manchmal lässt es sich jedoch nicht vermeiden, und das Mobilgerät muss für längere Zeit hinaus in die Kälte. Kommt das Telefon danach ins Warme, ist das für die Elektronik eine Strapaze. Nutzer sollten ihr Gerät in diesem Fall langsam erwärmen. Deutschbein rät davon ab, es mit einem Fön zu erhitzen oder auf die Heizung zu legen. Denn abrupte Kalt-Warm-Wechsel bergen ein großes Risiko, etwa Kondensation: Feuchte, warme Luft bildet sich dabei im kalten Gehäuse. "Im schlimmsten Fall richtet die Nässe im Gerät Schaden an, etwa an den Akku-Kontakten", so Deutschbein. Die Schäden können irreparabel sein. "Das Wasser kann zu Kurzschlüssen und Korrosion führen", erklärt Heidi Atzler, Expertin vom Tüv Süd.

Das Problem: Feuchtigkeit im Gerät ist oft nicht zu sehen. Sie sammelt sich in versteckten Hohlräumen. Wer sicher gehen will, schaltet sein Gerät aus, bevor es aus der Kälte ins Warme kommt, empfiehlt Atzler. Nach rund einer Stunde sollte das Gerät seine Temperatur der wärmeren Umgebung im Raum angepasst haben und kann wieder eingeschaltet werden.

Wenn das Display von innen beschlägt, ist das kritisch. In diesem Fall sollte man das Gerät ausschalten und den Akku - wenn möglich - herausnehmen. Danach legen Nutzer das geöffnete Gerät am besten an einen trockenen, warmen Ort. Das Trocknen dauert aber deutlich länger als eine Stunde - je nachdem, wie feucht das Gerät ist. Laut Atzler kann es Tage dauern.

Manche Autofahrer lassen ihr mobiles Navigationsgerät über Nacht im Auto liegen: Das ist im Winter keine gute Idee, denn dauerhafte Kälte schadet den Zellen. Besonders stark leiden sie darunter, wenn sie voll geladen sind. Die Zellen können dadurch große Energieverluste erleiden, wie Tobias Placke erklärt. Das ist schlecht für die Laufzeit und die Lebensdauer des Akkus. "Die schlimmsten Effekte können auftreten, wenn man den Akku bei kalten Temperaturen auflädt", sagt der Experte. Wer von draußen aus der Kälte kommt, sollte ruhig eine halbe Stunde warten, bis er ein Elektrogerät - egal ob Navi, Smartphone oder Digitalkamera - an das Ladekabel hängt.

Integrierter Selbstschutz

Grundsätzlich gilt: Am besten arbeiten Lithium-Ionen-Akkus bei Temperaturen von 15 bis 25 Grad. Je weiter man sich von diesem Optimalbereich entfernt, desto schlechter sei das für die Zellen, sagt Placke. Das heißt aber nicht unbedingt, dass sie sich bei Kälte schneller entladen. "Solche Probleme sollte es nicht geben, sofern Akkus nicht über längere Zeit tiefen Temperaturen ausgesetzt sind." Um ihren Akku vor Schäden zu schützen, schalten sich manche Smartphones bei extremer Kälte ab. "Das ist ein natürlicher Selbstschutz der Geräte", erklärt Deutschbein. iPhones dürfen zum Beispiel nur bei 0 bis 35 Grad Celsius genutzt werden. Für die Lagerung sind die Werte höher: -20 bis 45 Grad sind dann in Ordnung. Dennoch rät Apple davon ab, die Geräte etwa nachts im Auto zu lassen.