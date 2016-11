Helfer mit Sicherheitsrisiko

Dresden. Wer viele Accounts bei Plattformen im Internet hat, kennt das Problem: Für alle das gleiche Passwort zu nutzen, ist unsicher. Wird ein Zugang gehackt, probieren die Datendiebe das gekaperte Passwort häufig auch bei anderen Plattformen aus. Darum sollten Verbraucher für jeden Account ein eigenes Passwort haben - was aber eine Herausforderung fürs Gedächtnis ist.

"Üblicherweise können sich Leute Passwörter schlecht merken", sagt Thorsten Strufe, Professor für Datenschutz und Datensicherheit an der TU Dresden. Das führt dazu, dass sie dazu tendieren, schlechte Passwörter zu nutzen, die nicht besonders sicher sind. Dass sich zum Beispiel die Zahlenfolge "123456" als Passwort ungebrochen großer Beliebtheit erfreut, bleibt auch vielen Kriminellen nicht verborgen.

Dieses Dilemma sollen Passwortmanager lösen. In solchen Programmen speichern Nutzer ihre Passwörter verschlüsselt ab - ohne das Risiko, sie zu vergessen. Für den Zugriff auf die Passwortliste müssen sich Nutzer nur ein einziges Passwort merken: das Masterpasswort. Die Vorteile liegen auf der Hand: Man kann komplexere Passwörter wählen. Außerdem liegen sie alle an einer Stelle gespeichert.

Genau darin liegt aber auch der große Nachteil, erklärt Ronald Eikenberg von der Fachzeitschrift "c't": "Es gibt einen Angriffspunkt, zum Beispiel für einen Trojaner." Sobald ein PC damit infiziert ist, könne die Schadsoftware unter Umständen das Masterpasswort ausspähen. Dann sind alle in der Datenbank abgespeicherten Zugangsdaten in Gefahr. Die Manager seien ein interessantes Angriffsziel für Hacker, sagt auch Thorsten Strufe: "Dort greifen sie auf einen Schlag viele Passwörter ab." Im Sommer 2016 gab es zum Beispiel beim Anbieter Lastpass eine kritische Sicherheitslücke.

Merksätze sinnvoll

Andererseits können die Programme dazu beitragen, dass Nutzer schwierigere Passwörter wählen. Einige der Manager erzeugen bei Bedarf direkt beim Anmelden auf einer neuen Plattform ein sicheres Passwort und speichern es ab. Ihr Masterpasswort, also den Schlüssel zum Passwort-Safe, müssen sich Anwender aber selbst ausdenken. Damit es als sicher gilt, sollte ein Passwort laut dem Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) mindestens acht Zeichen lang sein, Groß- und Kleinbuchstaben sowie Zahlen und Sonderzeichen enthalten. Und es sollte nicht im Wörterbuch zu finden sein. Leichte Merksätze helfen beim Erstellen. Etwa: Am Morgen stehe ich um Acht auf und putze mir meine Zähne. Daraus wird gekürzt: AMsiu8a&pmmZ.

"Es gibt viele Methoden, um sich komplizierte Passwörter zu merken", sagt Strufe. Seiner Meinung nach ist das die bessere Variante, anstatt Daten einer Software anzuvertrauen. Die Nutzung von Passwortdatenbanken ist dennoch verbreitet: Nach einer Umfrage von Bitkom Research Mitte 2016 verwendet rund ein Drittel der Internetnutzer in Deutschland einen Passwort-Safe.

Die Merkhelfer gibt es in zwei Varianten: offline und online. Bei Offline-Programmen - zum Beispiel Keepass - liegen die Daten auf dem Nutzerrechner, während onlinebasierte Dienste - wie Lastpass oder 1Password - die Datenbank mit den Passwörtern verschlüsselt auf einem Server speichern. Der Vorteil der Online-Manager: Nutzer haben einfachen Zugriff von allen Geräten - ob Rechner, Tablet oder Smartphone. Offline muss der Nutzer die Passwortdatei von Hand hin und her kopieren. Oft lassen sich Passwortmanager über Zusatzprogramme mit dem Browser verzahnen. Damit können auf vielen Anmeldeseiten die entsprechenden Passwörter automatisch übernommen werden.

Auf USB-Sticks gepackt, haben Nutzer die Passwort-Datenbanken auch unterwegs dabei. Den Stick an einen beliebigen Rechner anzuschließen, hält Ronald Eikenberg aber für keine gute Idee: Es könnte sein, dass der unbekannte Computer mit Schadsoftware infiziert ist.

Eine Alternative zum Passwortmanager gibt es in Form der klassischen Papierliste. Das sei wesentlich sicherer, statt sie als ungesichertes Text-Dokument auf dem Computer zu speichern, erklärt das BSI. Allerdings gehört dieser Passwortzettel weder an den PC-Monitor noch unter die Tastatur. Dort kann er schnell in falsche Hände geraten. Die Liste liegt besser in einem sicheren Versteck, am besten im Safe.