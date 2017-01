Komfort im Tausch gegen Daten

Wer sich nicht neu registrieren möchte, kann sich beispielsweise über sein Facebook- oder Twitter-Profil einloggen. © dpa

Mainz. Online-Versandhändler, Streaming-Dienste, Buchungs-Plattformen: Auf vielen Webseiten braucht man ein Nutzerkonto. Das bedeutet: Man muss immer wieder persönliche Daten wie Name oder Mail-Adresse angeben und sich einen Nutzernamen und ein Passwort ausdenken - und für kommende Anmeldungen auch noch merken. Leichter geht es mit Log-in-Diensten wie Facebook Connect. Sie bieten für das nervige Anlegen neuer Accounts eine einfache Alternative. Das Prinzip: Nutzer bringen ihre Identität bereits mit und müssen sich folglich keine neue bei einer Website anlegen. Single-Sign-on heißt der technische Fachbegriff dafür. Das Prinzip: Mit den Zugangsdaten eines Nutzerkontos lassen sich diverse andere Dienste nutzen - zum Beispiel mit einem Facebook-Konto. Hat ein Onlinedienst den Facebook-Log-in integriert, genügt ein Klick auf den Log-in-Button, um sich dort anzumelden. Auch Twitter oder Google bieten Single-Sign-on-Lösungen.

Personalisierte Werbung

Das bringt für den Anwender Vorteile: "Man nutzt bekannte Log-in-Daten und umgeht mühselige Einzelanmeldungen", sagt Christian Gollner, Experte für Datenschutz bei der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz. Allerdings bezahlen die Nutzer den Service mit ihren Daten. "Facebook und Google machen mit der Datenauswertung Geschäfte." So wissen die Unternehmen mindestens, welche Dienste noch genutzt werden und können so etwa Werbung leichter personalisieren.

Facebook und Google – Einstellungen überprüfen Mit welchen persönlichen Daten Nutzer die Anmeldung bezahlen, können sie auch selbst beeinflussen. Dabei gilt die Devise: Nur so viel wie unbedingt nötig preisgeben. Facebook etwa gewährt Zugriff auf bestimmte Daten wie die Freundesliste, das Geburtsdatum oder die Mail-Adresse. Den Zugriff kann man aber beschränken, indem man beim Anmeldeprozess mit dem Facebook-Log-in auf das kleine Feld "Dies bearbeiten" klickt. In den Einstellungen unter Apps kann man prüfen, bei welchen Webseiten man das Single-Sign-on nutzt. Wer den Google-Log-in nutzt, gibt seine Google-Mail-Adresse an den jeweiligen Onlinedienst preis. Wer auch beim sozialen Netzwerk Google+ angemeldet ist, gibt zudem Namen, Profilbild und im Netzwerk öffentliche Informationen weiter. Welchen Zugriff ein Dienst auf die eigenen Nutzerdaten hat, kann man in den Google-Einstellungen zwar unter "Mein Konto" nachsehen. Beschränken lässt sich der Zugriff dort aber nicht. Im Zweifel bleibt nur, verbundene Apps oder Webseiten zu entfernen - danach kann man sich dort allerdings nicht mehr mit seiner Google-Mail-Adresse und dem zugehörigen Passwort anmelden.

Nutzer sollten auch nicht vergessen: Unter Umständen fließen noch mehr Daten von der jeweiligen Webseite zum Log-in-Dienst. Welche das sind, muss man im Zweifel in den Datenschutzbestimmungen nachlesen. Eindeutig sind die Angaben dort aber nicht immer. Beispiel Spotify: Der Musikstreaming-Dienst schreibt in den Schutzbestimmungen vage von "einigen Informationen", die sie weitergeben.

Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) sieht Log-in-Dienste nicht nur wegen der preisgegebenen Daten kritisch. Die Nutzer begeben sich in eine Abhängigkeit, erklärt ein BSI-Sprecher. Zum Beispiel wenn man ein Angebot wie Facebook nicht mehr verwenden und sein Nutzerkonto löschen will. Dann wären auch die Zugänge zu Onlinediensten verloren, bei denen man sich via Facebook Connect angemeldet hat. Möglicherweise überlegen sich Nutzer darum zweimal, ob sie ihr Konto bei dem Log-in-Dienst stilllegen.

Außerdem raten die BSI-Experten grundsätzlich davon ab, die gleichen Zugangsdaten für verschiedene Dienste zu nutzen. Kapern Hacker den Zugang zum Log-in-Dienst, könnte das enormen Schaden anrichten. Sie bekommen dann Zugang zu allen Diensten, auf denen man sich mit dem Log-in angemeldet hat.

Geraten die Anmeldedaten in falsche Hände, dann sei die Sicherheit bei allen damit genutzten Diensten gefährdet, sagt Thorsten Strufe. Er ist Professor für Datenschutz und Datensicherheit an der TU Dresden. Single-Sign-on-Dienste seien deshalb keine gute Lösung. Wer sie dennoch nutzen will, sollte zumindest den Zugang beim Log-in-Dienst mit einem sicheren Passwort ausstatten. Gute Passwörter haben laut BSI mindestens zwölf Zeichen und bestehen aus Zahlen, Groß- und Kleinbuchstaben sowie Sonderzeichen. Außerdem sollten sie - auch nicht teilweise - in Wörterbüchern stehen.

Nutzer berauben sich bei Single-Sign-ons auch einer anderen Möglichkeit: Onlinedienste unter einem Pseudonym zu nutzen. Natürlich könnte man auch Log-in-Dienste mit falschem Namen verwenden. Facebook etwa verlangt aber schon bei der Profil-Erstellung den echten Namen - und sperrt Profile mit erfundenen Namen, wenn es davon erfährt.