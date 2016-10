Mit Vollgas durchs Internet

Ilmenau/Berlin. Streamen, spielen, surfen oder auch die Heizung steuern: Gut funktionierendes Internet zu Hause ist wichtig. Umso ärgerlicher, wenn es lahm oder unzuverlässig arbeitet. Zum Glück lassen sich viele Netzwerkprobleme ohne großen Aufwand lösen. Es gibt aber auch Fälle, in denen nur ein Providerwechsel hilft.

Wer seine Geräte per Kabel vernetzt, hat in der Regel wenig Probleme mit schlechten Verbindungen. In den meisten Haushalten kommt aber WLAN zum Einsatz, viele Endgeräte lassen sich anders gar nicht mehr verbinden. Und dann wird es kompliziert: Denn mit der Drahtlosübertragung kommen zahlreiche Fehlerquellen ins Spiel.

Router mitten in der Wohnung

Anschluss-Geschwindigkeit Das beste und zuverlässigste Heimnetzwerk nutzt nichts, wenn der Anschluss die Surfer ausbremst. Das kann auch Kunden passieren, die eine schnelle Verbindung gebucht haben. Denn häufig entspricht die tatsächliche Datenrate nicht dem versprochenen Wert. Eine Studie der Europäischen Kommission zeigt: Durchschnittlich erreichen innerhalb der EU Breitband-Internetzugänge nur 75 Prozent des gebuchten Tempos. Kabel- und Glasfaseranschlüsse sind demnach etwas zuverlässiger, DSL-Kunden stehen aber im Schnitt weniger als zwei Drittel der angepeilten Datenrate (63 Prozent) zur Verfügung. Ein Wechsel von Provider oder Technologie kann hier je nach Wohnort Wunder wirken. tmn

Wie schnell das WLAN arbeitet, hängt oft von Kleinigkeiten ab. Als erste Maßnahme empfiehlt das "c't"-Fachmagazin, den Router in der Mitte der Wohnung aufzustellen und mit der Ausrichtung der Antennen zu experimentieren. Internet-Speedtests wie www.speedof.me oder www.speedtest.net helfen bei der Netzwerkanalyse, für Tablets und Smartphones gibt es Gratis-Apps wie Wifi Analyzer (Android) oder Network Analyzer Lite (iOS).

Selbst mit einem gut aufgestellten Router und optimal ausgerichteten Antennen kann es aber passieren, dass im WLAN nur ein Bruchteil der eigentlich möglichen Datenrate zur Verfügung steht. Ursache dafür können Funkstörungen sein. Denn die Übertragung im WLAN läuft über die Frequenzbänder 5 und 2,4 Gigahertz (GHz). "Gerade das 2,4-Frequenzband ist dafür aber eigentlich nicht so gut geeignet, weil dort auch viele andere Geräte funken", erklärt Christian Bornkessel von der TU Ilmenau. So etwa Bluetooth-Kopfhörer und -Lautsprecher, aber auch die Mikrowelle. "Ihr WLAN wird nicht die Mikrowelle stören", sagt der Experte für Hochfrequenz- und Mikrowellentechnik. "Aber wenn die etwas älter ist und die Tür nicht mehr so dicht, kann umgekehrt die Mikrowelle das WLAN stören."

Nachbarn funken quer

Gerade in Mehrfamilienhäusern stören weniger die eigenen Geräte als die Router der Nachbarn. Denn deren WLAN arbeitet in der Regel auch mit dem 2,4-GHz-Band. "Mehr als drei Leute können da parallel kein separates WLAN betreiben, ohne sich gegenseitig zu stören", erklärt Bornkessel.

Mit ein wenig Glück lassen sich die störenden Nachbar-WLANs umgehen, indem Nutzer im Menü des Routers manuell einen ungenutzten Kanal wählen. Ausprobieren hilft. "Viele Router machen das eigentlich automatisch, aber man kann sich darauf nicht immer verlassen", sagt Bornkessel. Ansonsten bleibt nur die Flucht ins 5-GHz-Frequenzband. Hier gibt es mehr Platz für Parallel-Netzwerke und weniger Funkverkehr. Voraussetzung ist allerdings, dass Router und Endgeräte das 5-Gigahertz-Frequenzband auch unterstützen. Viele Router können aber auch gleichzeitig zwei Netzwerke auf beiden Frequenzbändern aufbauen.

Wer auf dem Land oder im Einfamilienhaus lebt, hat zwar oft keine dazwischenfunkenden Nachbarn, muss sich dafür aber mit baulichen Hindernissen herumschlagen. "Ein weiterer Faktor ist die Dämpfung, etwa durch Stahlbetondecken oder gut thermoisolierte Fensterscheiben", sagt Bornkessel. In solchen Fällen ist der Wechsel auf 5 GHz keine Lösung, warnt der Experte. Im Gegenteil: "Mit der Frequenz steigt die Dämpfung."

Stattdessen empfehlen die "c't"-Experten, das Netzwerk zu erweitern. Beste Lösung dafür sind Access Points, die im Idealfall per Netzwerkkabel mit dem Router verbunden werden. Alternativ lassen sich die Zugangspunkte zum Beispiel auch per Powerline-Adapter durch die Stromleitung ansteuern, allerdings nicht mit der gleichen Geschwindigkeit wie per Spezialkabel. Ganz ohne Kabel geht der WLAN-Ausbau mit sogenannten Repeatern.

Deutlich schneller kann lahmes WLAN auch durch einen Wechsel des Funkstandards werden. Die besten Übertragungsraten bieten aktuell Router, die mit dem ac-Standard arbeiten, viele Geräte funken aber noch mit dem langsameren n-Vorgänger. Auch hier gilt jedoch: Sinnvoll ist der Wechsel nur, wenn auch die Endgeräte ac unterstützen. Außerdem muss dann auch der Internetanschluss schnell genug sein.