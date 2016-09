Regeln für den digitalen Nachlass

Mainz. Wer bekommt das Auto? Wer das Haus? Wer kümmert sich um den Hund? Viele Menschen regeln solche Fragen vor ihrem Tod. Doch beim digitalen Nachlass herrscht Nachlässigkeit. Kaum jemand beschäftigt sich mit der Frage, was mit seinen Online-Konten im Todesfall passiert. Was Hinterbliebenen dazu wissen sollten:

Wo war der Verstorbene überall angemeldet?

Facebook, Ebay, Freemail oder Dating-Portale: Die meisten haben eine Vielzahl von Online-Accounts. Wenn der Verstorbene keine Liste hinterlegt hat, kann es schwierig werden, alle Konten zu finden. Dann ist Detektivarbeit gefragt. Gibt es Vermutungen über Konten bei einzelnen Anbietern, können Hinterbliebene den Namen des Verstorbenen suchen. "Das gibt Hinweise auf Accounts, auch wenn man erstmal nicht darauf zugreifen kann", sagt Barbara Steinhöfel von der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz.

In Verträgen und Rechnungen finden Angehörige unter Umständen Hinweise auf Online-Konten, etwa bei Versandhändlern wie Amazon. Besonders hilfreich ist der Zugriff auf das E-Mail-Konto. Hier können sich Spuren zu anderen Online-Accounts finden, etwa in Form von Bestätigungsmails zur Anmeldung. Auch lassen sich Passwörter häufig über die E-Mail-Adresse zurücksetzen. Im Browser-Verlauf finden sich eventuell weitere Spuren.

Wie bekommen Angehörige Zugriff auf E-Mail-Konten?

Glück haben Hinterbliebene, wenn der Verstorbene seine E-Mails mit Programmen wie Thunderbird oder Outlook direkt auf dem Rechner bearbeitet. Wurde immer die Webseite des Anbieters genutzt, wird es ohne Zugangsdaten schwieriger. Bei Web.de und GMX zum Beispiel benötigen Angehörige für den Zugriff einen Erbschein. Der Antrag muss handschriftlich unterschrieben gestellt werden. "Das E-Mail-Postfach eines Verstorbenen ist Teil der Erbmasse", erklärt Firmensprecher Christian Friemel. Die Erben können den Account weiterführen, Mails abrufen oder den Account löschen lassen. Zur Kündigung eines kostenpflichtigen Kontos genügt die Vorlage der Sterbeurkunde.

Wie verfahren andere Anbieter mit den Zugriffsrechten?

Anbieter verlangen oft einen Erbschein für den Zugriff auf Konten, das gilt aber nicht für alle. Manch ein internationaler Anbieter verlangt beglaubigte Übersetzungen von Nachweisdokumenten.

Warum verlangen so viele Anbieter einen Erbschein?

Generell sei es richtig, dass immer der Erbschein verlangt wird, sagt Rechtsanwältin Stephanie Herzog, die beim Deutschen Anwaltverein (DAV) in der Arbeitsgemeinschaft Erbrecht tätig ist. "Streng genommen ist eine Sterbeurkunde auch nicht ausreichend, um ein Konto zu löschen", sagt sie, auf die Praxis bei GMX angesprochen. Denn es kann sein, dass die Angehörigen, die die Sterbeurkunde haben, nicht die vom Toten eingesetzten Erben sind.

Was passiert mit nicht entdeckten Online-Konten?

Kostenpflichtige Accounts entdecken Angehörige spätestens mit der ersten Mahnung - und können sie kündigen. Was ist aber zum Beispiel mit unentdeckten Freemail-Accounts? Bei GMX oder Web.de wird ein Konto nach sechs Monaten ohne Nutzung inaktiv gestellt, erklärt Unternehmenssprecher Friemel. Danach kann die Adresse ein halbes Jahr reaktiviert werden, bis sie freigegeben wird. In dem Fall werden die Daten unwiderruflich gelöscht.

Google bietet Nutzern einen Inaktivitätsmanager. Diesen müssen sie allerdings zu Lebzeiten einrichten. Wenn der Nutzer für einen bestimmten Zeitraum inaktiv war, kontaktiert Google zuvor festgelegte Vertrauenspersonen. Diese können dann auf Daten zugreifen.

Wie können Hinterbliebene ein Facebook-Konto stilllegen?

Mehr als jeder dritte Deutsche hat ein Konto im sozialen Netzwerk Facebook. Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Verstorbener dort Mitglied ist, ist also hoch. Facebook reicht ein Scan der Sterbeurkunde als Nachweis, um das Konto löschen oder in einen Gedenkzustand zu setzen. Alternative Nachweise sind etwa ein Testament oder ein Nachlassbrief, in Kombination mit einer Todesanzeige oder Trauerkarte.

Was kann man schon zu Lebzeiten vorbereiten?

Barbara Steinhöfel von der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz rät, eine handschriftlich unterschriebene Vollmacht für eine Vertrauensperson zu erstellen. Darin steht idealerweise, welche Online-Accounts es gibt und was genau mit ihnen passieren soll. Die Zugangsdaten für die Accounts können in einem Dokument gesammelt werden, das etwa auf einem gesicherten USB-Stick gespeichert ist. Das Passwort dafür sollte nur der Person bekannt sein, die man bevollmächtigt.