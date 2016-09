Samsung startet Umtauschaktion für neues Smartphone

Seoul (dpa) - Smartphone-Marktführer Samsung hat nach dem weltweiten Verkaufsstopp für sein neues Vorzeigemodell Galaxy Note 7 mit der Umtauschaktion für die Geräte in den USA begonnen.

Samsung Electronics America kündigte an, dass «von heute an» Kunden ihr Galaxy Note 7 gegen ein neues Smartphone umtauschen könnten.

Nach mehreren Fällen von Akkubränden hatte das südkoreanische Technologieunternehmen kurz zuvor angekündigt, dass die Geräte aus dem Verkehr gezogen würden.

Die Kunden in den USA können den Angaben zufolge in der nächsten Woche ein neue Galaxy Note 7 erhalten oder ihr jetziges Gerät gegen die Modelle Galaxy S7 oder Galaxy S7 Edge umtauschen. Für den Preisunterschied will Samsung aufkommen. In den USA wird Note 7 ab 850 Dollar (etwa 760 Euro) angeboten.

Das Note 7 wurde erst vor zwei Wochen in den USA und etlichen anderen Ländern auf den Markt gebracht. Medienberichte über einzelne Fälle, in denen das Gerät später beim Laden explodiert oder in Flammen aufgegangen seien, hatten Samsung alarmiert. Nach eigenen Untersuchungen identifizierte das Unternehmen Probleme mit der Akkuzelle. 35 Schadensfälle seien bisher bestätigt worden, hieß es. Bisher gekaufte Geräten könnten umgetauscht werden.