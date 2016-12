MVZ soll in Lindenfels bleiben

Gut vier Monate nach der Schließung des Luisenkrankenhaus in Lindenfels zeichnet sich ab, dass der Stadt das Medizinische Versorgungszentrum (MVZ) erhalten bleibt.

Die betonte Landrat Christian Engelhardt am Montagabend auf einer Bürgerversammlung in der Burgstadt. Im September hatte der Kreistag dem Kauf des MVZ durch das Kreiskrankenhaus Heppenheim zugestimmt, an dem der Kreis zehn Prozent Anteile hält. Im Laufe dieser Woche sollen zusammen mit der Kassenärztlichen Vereinigung die Weichen für die Übernahme gestellt werden.

Derzeit ist das MVZ noch in den alten Räumen des Luisenkrankenhauses. Engelhardt kündigte an, dass schnellstmöglich Räume gemietet werden sollen in denen die Einrichtung übergangsweise untergebracht werden soll. Danach soll in Lindenfels ein Neubau entstehen, in dem neben dem MVZ auch ein Stützpunkt für den Ärztlichen Bereitschaftsdienst entstehen soll.

