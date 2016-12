Am Samstagabend überfielen zwei maskierte Täter gegen 22.10 Uhr eine Tankstelle in der Wormser Straße in Bensheim. Kurz nach Schließung wurde der Angestellte überrascht und ausgeraubt. Nachdem er niedergeschlagen wurde, entnahmen die Täter die Tageseinnahmen in bis dato noch unbekannter Höhe aus der Kasse. Anschließend flüchteten sie in südliche Richtung. Einer der Täter war mit einem Messer bewaffnet. Hinweise zum Raubüberfall nimmt die Kripo in Heppenheim unter 06252/7060 entgegen. ots/lok