Die Wahllokale sind geöffnet: Mit dem BA immer informiert

Bürgermeisterwahl in Lorsch:

Die Wahllokale sind seit 8 Uhr heute Morgen geöffnet, die Spannung steigt. Bis heute Abend um 18 Uhr entscheiden so viele Wahlberechtigte noch nie, wer ab Juni sechs Jahre lang an der Spitze der Lorscher Verwaltung steht. Amtsinhaber Christian Schönung und Herausforderin Annette Hemmerle-Neber buhlten in den vergangenen Wochen um die Stimmen der 10.965 Lorscher, die heute ihr Kreuz machen dürfen.

Bis um 20 Uhr soll das Endergebnis vorliegen, verriet Wahlleiter Rainer Dluzak im Vorfeld. Im Laufe des Abends wird der BA hier jeden Zwischenstand veröffentlichen, sobald das Ergebnis aus einem der neun Wahlbezirke vorliegt. Etwas mehr als 100 Helfer sind den Tag über im Einsatz. Ab 18 Uhr werden die Stimmen ausgezählt, auch die der Briefwähler - etwa 1330 Briefe liegen im Stadthaus vor. Alle kommunalpolitisch Interessierten wünschen sich, dass Bürger mit einer hohen Beteiligung ihr Interesse an der Entwicklung ihrer Stadt zeigen - und der Sieger anschließend mit einer möglichst repräsentativen Mehrheit ausgestattet ist. Demokratie lebt schließlich vom Mitmachen, Gleichgültigkeit ist Gift.

Trotzdem haben in den vergangenen Jahren weniger Bürger als früher ihr Wahlrecht genutzt. Bei Bürgermeisterwahlen gab die Beteiligung in Lorsch - im Vergleich zu anderen Abstimmungen - bislang zwar noch keinen Anlass zu großer Besorgnis. 2011 lag sie bei 61 Prozent. Das letzte Duell - im Jahr 2005 forderte der Grüne Thilo Figaj erfolglos Amtsinhaber Klaus Jäger heraus - lockte allerdings nur jeden zweiten Wahlberechtigten an die Urne.

Die beiden jetzigen Kandidaten Christian Schönung (47) und Annette Hemmerle-Neber (56), die als erste Frau auf dem Chefsessel im Lorscher Stadthaus Platz nehmen könnte, warben bis zuletzt für sich und ihre Ziele. Schönung, der 2011 mit 60,9 Prozent der Stimmen ins Amt kam, hofft, seine zweite Amtszeit mit einer Zustimmung von erneut mindestens 60 Prozent beginnen zu können. Annette Hemmerle-Neber rechnet für sich mit mindestens 52 Prozent. Das verrieten beide im Rahmen der BA-Whatsapp-Aktion in der zurückliegenden Woche (sch/lok)