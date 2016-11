Am Morgen hat ein Bagger in Heidelberg die Oberleitung beschädigt und den Straßenbahnverkehr damit lahm gelegt.

Nach einem Unfall in Elmshausen wurde ein Mann mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert. Gegen 19.45 Uhr kam der 44-Jährige mit seinem Kleinkraftroller in einem Kurvenbereich aus bislang ungeklärter Ursache auf der B47 von der Fahrbahn ab. Er kollidierte daraufhin mit einer Hausmauer und kam im Hof eines Wohnhauses zum Stillstand. Dabei erlitt der Mann schwere innere Verletzungen. Es entstand ein Sachschaden von etwa 2000 Euro. Die Polizei in Bensheim bittet bislang nicht bekannt gewordene Zeugen, sich auf dem Revier zu melden: 06251/84680. (ots)