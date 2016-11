Etliche Unfälle in Südhessen - schwerster bei Weinheim

In der Nacht von Freitag auf Samstag ist es in Südhessen zu zwölf Unfällen mit 20 beteiligten Pkw und einem Lkw gekommen.

Zwischen Freitagnachmittag und Samstagnacht war die Polizei im Dauereinsatz auf den Autobahnen und Bundesstraßen in der Region. Dreizehn Unfälle zählten die Beamten in Südhessen, die stellenweise für längere Staus auf den Autobahnen sorgten.

Die Gesamtbilanz: Ein Fußgänger starb in Gorxheimertal, fünf Personen wurden leicht und zwei Personen schwer verletzt. Außerdem zog sich ein Beamter der Polizeiautobahnstation Südhessen bei der Unfallaufnahme leichte Verletzungen an der Hand zu, als ein Airbag eines verunglückten Fahrzeuges plötzlich auslöste. Insgesamt waren 21 Pkw und ein Sattelzug an den Unfällen beteiligt. Der verursachte Gesamtsachschaden liegt im sechsstelligen Bereich.

Der schwerste Unfall ereignete sich am Samstag, als gegen 12 Uhr ein Fußgänger bei einem Unfall in Gorxheimertal tödlich verletzt wurde. Wie die Polizei mitteilte, hatte ein 47-jähriger Autofahrer ihn auf der Hauptstraße L3257 aus Richtung Weinheim kommend angefahren, als der 66-Jährige die Straße überquerte. Bei dem Zusammenstoß wurde der Mann schwer verletzt und starb auf dem Weg ins Krankenhaus. Die L3257 war zwischen 12:30 Uhr und 14:40 Uhr gesperrt, die Feuerwehr leitete den Verkehr um.

Zu einem weiteren schweren Verkehrsunfall kam es in der Nacht von Freitag auf Samstag gegen 1 Uhr auf der A5 in südlicher Richtung in Höhe der Anschlussstelle Bensheim. Dabei überschlug sich ein Pkw einer Familie aus dem Raum Heilbronn, nachdem er mit einem großen Wildschwein zusammenstieß. Das Auto kam dadurch von der Fahrbahn ab, durchbrach die rechte Leitplanke, stieß gegen einen Stromverteilungskasten und wieder gegen die Leitplanke, wo es zum Stillstand kam. Zwei Frauen, die auf der Rückbank saßen - eine 49-jährige Mutter und ihre 20-jährige Tochter - wurden schwer verletzt. Der 50-jährige Vater und Fahrzeuglenker sowie der 18-jährige Sohn auf dem Beifahrersitz erlitten leichte Verletzungen. Am Fahrzeug entstand Totalschaden.

Die Zufahrt Bensheim von der B47 kommend zur A5 in Richtung Heidelberg war während der Bergungsmaßnahmen für etwa eine Stunde voll gesperrt. (ots/lok/fh)