Die Zweitliga-Handballerinnen der HSG Bensheim/Auerbach haben den ersten richtigen Saison-Härtetest bestanden und mit einem 24:23 (12:12)-Sieg beim Verfolger SGH Rosengarten-Buchholz ihre beeindruckende Erfolgsserie ausgebaut. Die Flames führen nun mit 18:0 Punkten die Konkurrenz an. In einem spannenden Schlagabtausch legten die Bensheimerinnen zumeist vor - und setzten sich ausgerechnet, nachdem sie mit 14:15 kurz nach der Pause erstmals in Rückstand gerieten, mit einem 6:0-Lauf zum 20:15 (43.) auf fünf Treffer ab. Doch die gastgebenden Norddeutschen gaben sich nicht geschlagen - selbst, als es knapp fünf Minuten vor Schluss aus ihrer Sicht 20:23 stand. Nach dem zweiten Siebenmetertreffer von Heusden hintereinander war 23 Sekunden vor Schluss der 23:23-Ausgleich geschafft. Doch die Flames schlugen zurück: Fast mit der Schlusssirene traf Sarah van Gulik zum 24:23 für den Spitzenreiter. Neben van Gulik (5) trafen noch Platen (7) sowie Sazdovski (7/2) am besten für die HSG. (hs)