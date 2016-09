Gibt Matthias Schimpf am Mittwoch seine Kandidatur bekannt?

Matthias Schimpf ist als Bürgermeister-Kandidat in Wald-Michelbach im Gespräch. Vor Ort hat er breite Unterstützung, die Spitzen der großen Partei im Kreis hingegen äußern sich zurückhaltend. © funck

In Lorsch tritt Matthias Schimpf nicht bei der Bürgermeisterwahl an - das ist seit Montagabend fix. Aber kandidiert er nun in Wald-Michelbach oder nicht? Diese Frage will der ehemalige Kreisbeigeordnete Matthias Schimpf (Grüne) am Mittwoch, 28. September, in einer Pressekonferenz beantworten. Das Einladungsschreiben dazu verschickte er am Montagmittag - der in Lorsch wohnhafte Schimpf lädt im Namen von CDU und Freien Wählern Wald-Michelbach ein. Ein Indiz dafür, dass er antreten wird.

Dass der SPD-Ortsvereinsvorsitzende Sascha Weber als Bürgermeisterkandidat ins Rennen geht, kündigte dieser ebenfalls gestern an. Christiane Hennrich, die für die Bürger für Wald-Michelbach in der Gemeindevertretung sitzt, hatte schon vor knapp zwei Wochen bestätigt, dass sie ebenfalls kandidieren wird. Die Bewohner aus der Großgemeinde dürfen ihren neuen Bürgermeister am 12. März wählen. (nk/lok)