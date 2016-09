Lilien hoffen auf Einsatz von Aytac Sulu

Aytac Sulu (Zweiter von rechts) erzielte in der vergangenen Saison den 2:2 Ausgleich der Darmstädter in Dortmund.

Trainer Norbert Meier plauderte ganz entspannt über seine bescheidenen Fähigkeiten beim Einparken in Tiefgaragen und demonstrierte zwei Tage vor dem Bundesliga-Spiel bei Borussia Dortmund (Samstag, 15.30 Uhr/Sky) auch sonst Gelassenheit: "Wir spielen Fußball, da muss man keine Angst haben", sagte er am Donnerstag mit Blick auf den furiosen Champions-League-Auftritt des Vizemeisters beim 6:0 gegen Legia Warschau. Zugleich warnte er aber auch: "Man hat gesehen, wie spielstark Dortmund sein kann." Und: "Wir dürfen nicht denken, dass die jetzt müde sind."

Im vergangenen Jahr holten die Lilien in Dortmund ein 2:2. "Wir hatten auch damals wenig Ballbesitz, aber haben in den entscheidenden Situationen zugeschlagen", sagte Meier. Gerade beim 1:0-Sieg im Derby gegen Eintracht Frankfurt habe es etliche Situationen gegeben, die sein Team nicht gut zu Ende gespielt habe und wo der letzte Pass gefehlt habe. Natürlich wolle man sich jetzt in Dortmund so gut wie möglich verkaufen. Die Ausgangsposition vor dem Spiel sei jedoch eine völlig andere als im Vorjahr. "Es muss immer sehr viel zusammenkommen", sagte der Coach über die Erfolgsaussichten.

Vor der Rückkehr ins Team steht Mannschaftskapitän Aytac Sulu, der in der vergangenen Saison in der Schlussminute den Ausgleich in Dortmund erzielt hatte. Die ersten beiden Bundesliga-Spiele musste der Innenverteidiger wegen einer Wadenverletzung pausieren. Inzwischen trainiert er wieder mit der Mannschaft.

Nicht am Training teilnehmen konnte dagegen zuletzt Jérôme Gondorf. Der 28 Jahre alte Mittelfeldspieler erlitt laut Meier gegen Frankfurt eine Knieverletzung - sein Einsatz am Samstag ist fraglich. Bei Peter Niemeyer, der zuletzt Verletzungsprobleme hatte und am Mittwoch im Training fehlte, gab der Coach dagegen vorsichtig Entwarnung. Grund für das Fehlen des Mittelfeldabräumers sei ein auswärtiger Arztbesuch gewesen. Dass Jan Rosenthal nach seiner Achillessehnen-Operation im Frühjahr schon wieder zum Kader gehört, ist dagegen unwahrscheinlich. Der Offensivspieler hatte zuletzt gesagt, er sehe sich zu einem Einsatz von rund 15 Minuten in der Lage. Meier erklärte dagegen, er müsse sich überlegen, ob er tatsächlich einen Spieler mitnehme, wenn der nur 15 Minuten spielen könne.

Kein Thema ist derzeit Dominik Stroh-Engel, Drittliga-Rekordtorschütze der Darmstädter und wichtige Stütze beim Aufstieg in die Bundesliga. Hinter Roman Bezjak, Sven Schipplock und Antonio Colak ist er derzeit höchstens Angreifer Nummer vier. "Das wird sehr schwer für ihn", sagte Meier. "Die Konkurrenz ist groß." In Dortmund wird Stroh-Engel mit Sicherheit auch aus einem anderen Grund nicht im Kader stehen. Laut Meier setzt ihn derzeit ein Magen-Darm-Virus matt. (dpa)