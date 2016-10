Lorscher Abt 2016 geht an Armin Fischer

Armin Fischer holte sich den Lorscher Abt 2016. © oh

Armin Fischer holte sich am Dienstagabend den Lorscher Abt 2016. Bei der dritten Auflage des Kleinkunstpreises setzte sich der Klavierkabarettist am Ende ohne Diskussionen gegen seine drei Konkurrenten durch. Sowohl in der Gunst des Publikums als auch in der Bewertung der fünfköpfigen Jury lag der Westfale vorne.

Gut drei Stunden lang sorgten Fischer, das Clownsduo Kaspar&Gaya, das in der Jury-Rangliste am Ende auf Platz zwei rangierte, Komiker Frank Fischer (Platz drei) und Bauchredner Tim Becker (Platz vier) für ausgelassene Stimmung im ausverkauften Theater Sapperlot. Auf der Lorscher Bühne holten sich bei der Erstauflage des Preises im Jahr 2014 bereits Martin Zingsheim und im vergangenen Jahr Alix Dudel den begehrten stilisierten Abt, den der Metallbildhauer Jürgen Heinz gestaltet hat. In mehreren Kultursalons im Sapperlot wurden die vier Finalisten zuvor aus Bewerbern aus ganz Deutschland ausgewählt. lok