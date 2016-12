Schönung vor zweiter Amtszeit

Alle Bilder anzeigen Steht möglicherweise vor der zweiten Amtszeit: Lorschs Bürgermeister Christian Schönung. © Funck © grafiKS

Lorsch. Nach der Auszählung der meisten Stimmbezirke liegt Bürgermeister Christian Schönung (CDU) bei der Wahl in Lorsch vorn. Die Zahlen weisen (ohne die Briefwähler) 62,2 Prozent der Stimmen für den bisherigen Verwaltungschef aus. Herausforderin Annette Hemmerle-Neber (SPD) kommt danach auf 37,8 Prozent.

Etwas mehr als 100 Helfer waren den Tag über im Einsatz. In den vergangenen Jahren haben weniger Bürger als früher ihr Wahlrecht genutzt. Bei Bürgermeisterwahlen gab die Beteiligung in Lorsch - im Vergleich zu anderen Abstimmungen - bislang zwar noch keinen Anlass zu großer Besorgnis. 2011 lag sie bei 61 Prozent. Das letzte Duell - im Jahr 2005 forderte der Grüne Thilo Figaj erfolglos Amtsinhaber Klaus Jäger heraus - lockte allerdings nur jeden zweiten Wahlberechtigten an die Urne. Derzeit zeichnet sich eine deutlich niedrigere Beteiligung ab von nur knapp 40 Prozent.

Schönungs Ergebnis liegt knapp über dem vor fünf Jahren, als er mit 60,9 Prozent der Stimmen zum Nachfolger von Klaus Jäger gewählt worden war. Annette Hemmerle-Neber konnte in keinem der zehn Lorscher Wahlbezirke eine Mehrheit holen. Am stärksten schnitt sie im Wohnbezirk an der ehemaligen Karolingerschule ab (44,1 Prozent). Christian Schönung Hochburg war der Bezirk Kindergarten Viehweide, in dem er auf 68,8 Prozent der Stimmen kam. (sch/lok/tm)